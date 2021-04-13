姜濤傳與19歲「YOLO女神」Candy拍拖　情人節前夕甜蜜約會後分手

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-13 11:47

今個30號便22歲生日的新一代男神姜濤，一直聲稱自己從未拍過拖，甚至曾在陳志雲的網台節目上，承認自己是處男。不過，今日就有報道指姜濤其實有拍過拖，有讀者爆料指他曾經暗撻ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》入面一位女團成員黃曉文（Candy Wong，藝名黃曦誼）。兩人被指於今年情人節前夕（2月13日）拍拖夜遊中環荷李活道，更先後將當晚的街景相分別post於自己的IG Story。姜濤當時post了一張中環的街景相，寫着：「完了 迷路了」，而Candy就post同一位置的街景相，雖然兩張相的角度不同，但相中的生果檔明顯是同一個生果檔，附近店舖亮着的水晶燈，和霓虹光管上「ON」字樣都一樣，顯然兩張相是攝於同一個地方，難免令人猜疑兩人當晚是在約會。

姜濤自稱從未拍過拖。(姜濤IG)

不過，報道就指兩人於翌日疑嗌大交分手，姜濤在情人節當日與MIRROR其他成員做直播騷時，貌似心情不佳，他聲稱自己身體不適，又自嘲說：「唔好搵我呢類人做男朋友。」疑似是因感情事影響了狀態。當時有一名叫「ReneeWong」的網民曾在直播中留言鬧姜濤：「PK姜你搵返candywong未？」似是要代Candy出頭。至於Candy則在情人節翌日（15日）的凌晨於IG出post留言表示：「原來乖嘅女仔，真係會比（俾）人玩。仲要係一次二次」、「呢條路，我究竟要點樣行，感覺自己點選擇，都好對唔住屋企人」看似被情所傷，但她並未有提到另一半的身份。

姜濤與Candy因合作而認識。(IG圖片)

據悉，現年19歲的Candy與姜濤於去年合作拍攝音樂微電影《戀愛要在生日前》時認識，兩人除了在IG互相關注，還會經常互like對方的post，有網民曾在Candy開直播時問她：「同姜濤嗰陣拍拖點解分手？」但Candy對於相關問題一概不回應。不過Candy接受傳媒訪問時，就否認情人節前夕有跟姜濤在一起，又指兩人合作完後就沒有再見面。她解釋IG story寫的只是她突然有感而發，沒想過會跟姜濤傳出緋聞，且多番強調沒有跟姜濤拍過拖。

姜濤有關注Candy。(ig圖片)

+ 16 + 16 + 16