黃曉明被爆疑3700萬出售與Angelababy豪宅　擁有無敵湖景私人碼頭

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-13 17:33

昨日有內地網民爆料指黃曉明疑似出售他與Angelababy位於武漢的五星級豪宅。該名網民指疑似屬於兩人的一套豪宅別墅近日被上架放售，面積 672平方米 （即約 7233呎 )，僅售人民幣3700萬，別墅擁有無敵湖景，一個1500平方米 （即約 16000呎 ) 的花園，兩個私人碼頭，以及停機坪，還包括管家服務，引起了網民的熱議。

黃曉明與Angelababy近年盛傳婚變。(微博圖片)

黃曉明與Baby近年屢傳婚變，兩人卻一直沒有公開澄清有關傳聞。兩人於2015年10月結婚，至今5年多，由2019年6月起開始傳出離婚的消息，婚姻狀態成為外界關注的焦點。Baby早前就被影到她在工作結束後返家，但逗留了不夠4小時便搭車到另一個住處，隨即被懷疑她與黃曉明其實已經分居。不過早前Baby就於機場被影到與黃曉明隔空着情侶裝，疑用行動粉碎婚變傳聞。

有網民爆料指這是黃曉明與Angelabay疑似放售的豪宅別墅。(抖音截圖)

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