大宋宮詞｜劉濤同周渝民鴛鴦浴好驚嚇　再次被批肥膩欠CP感

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-04-13 20:00

內地劇《大宋宮詞》，由周渝民和劉濤主演，但一向是電視劇流量女王的劉濤，今次演出卻慘遭滑鐵盧，豆瓣評分只得3.8分，而本應是全劇焦點的出浴戲，卻被網民垢病，指劉濤年紀大扮少女，全身甚多膩肉等等。該劇近日播出周渝民跟劉濤鴛鴦浴，再一次引發視覺災難，劇中講到二人已步入中年，頭上亦多了白 髮，偏偏又突兀加入出浴戲，美感欠奉，成為全劇敗筆。

劉濤的《大宋宮詞》，豆瓣評分只得3.8分。（劇照）

劉濤和周渝民鴛鴦浴，被網民指重口味。（影片截圖）

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劉濤和周渝民主演的電視劇《大宋宮詞》，播出至今一直被網民狠批劇本稚嫩，雖然劉濤只比周渝民年長3歲，但二人飾演情侶夫妻，卻是CP感欠奉，看得人十分尷尬，而要劉濤扮15歲的少女，也是讓人垢病的地方。偏偏劇組要製造話題，不斷加入出浴劇，而劉濤早已被批評多膩肉，肩膊太橫，可謂毫無美感。想不到近日再播出周渝民和劉濤的鴛鴦浴，二人半裸浸在玫瑰花浴池，周渝民雙手不停為劉濤按摩，而劉濤亦一臉享受，網民更發現水底下隱隱露出神秘黑點，其實只是劉濤胸口的痣，大家不要太多幻想。該幕鴛鴦浴戲份再次被網民批評重口味，看來賣弄性感並不適合劉濤，下次劇組要好好注意。

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