193@ERROR隔空反擊曾志偉　花姐：我呢啲大人有包袱唔夠膽講出嚟

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-13 19:44

MIRROR今日出席旺角宣傳活動，引來超過300粉絲到場支持。(梁碧玲攝)

人氣男團MIRROR今日（13/4）現身旺角街頭出席兩周年緣份扭蛋開幕活動，吸引近三百名「鏡粉」無懼烈日支持偶像，場面非常墟冚。

《調教你MIRROR》日前完成拍攝，不少粉絲都留意到12位成員較從前放鬆、笑容亦比以前多，經理人花姐接受《香港01》訪問時坦言MIRROR成員間變得更親密：「佢哋入Camp嘅第四日，阿祖（梁祖堯）Send Message同我講MIRROR有一個好大改變，之前一晚佢哋12個大喊咗一場，講晒心底話、對對方感受，而家就好了解對方。呢2年佢哋關係好好，但又未係好Close，呢個係一個好好機會令自己進步同埋同隊友更加Close。而家佢哋個人放鬆晒，有晒笑容，亦都幫助到演唱會。」

MIRROR 一行12人在旺角出現，真的好震憾。(梁碧玲攝)

曾志偉在訪問中透露曾邀姜濤上TVB不過被拒，花姐指都是透過仔仔才得知此事：「我都唔知，係我個仔睇報道話畀我知。我又唔知道魯生當時點回應，我又唔知老爺（曾志偉）當時點邀請姜濤。無論如何，我都好多謝志偉欣賞姜濤同畀機會佢，第日有冇機會合作就再算。」

Ian、AK、姜濤、Stanley，烈日當空出席活動，其實都幾熱。(梁碧玲攝)

對於193@ERROR最近隔空反擊曾志偉的言論，花姐認為他的說話不無道理，不過同時要顧及別人感受：「193嘅言論係見慣不怪，佢會當眾話『花姐你好肥』。大人係唔會怪佢，佢係一個直腸直肚嘅人，佢講嘅內容唔係冇道理，有啲我係認同。我呢啲大人有包袱唔夠膽講出嚟，佢夠膽講。但我都會同佢講，做公眾人物要互相尊重，193好聽話，經過今次，佢知道講自己意見都要理人感受。」

姜濤今日有緋聞傳出，即成為全場焦點，但他已否應有戀情。

而因負面新聞暫時休息的保錡早前亦以另類方式現身《最後一屆口罩小姐總決賽》，花姐指：「我從來冇話要雪保錡，之前佢情緒好困擾，應該畀佢靜一靜。呢段時間覺得保錡進步咗好多，肥仔話《口罩小姐》有Press Con要點，我話照畀佢出嚟，個節目佢有份。見到佢哋用呢個方法係好好，佢哋幾兄弟好Warm，3個支持住保錡。唔好睇ERROR騎騎呢呢，一講感情就好窩心。」