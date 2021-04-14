傳無綫將加碼《開心大綜藝》至兩小時　對撼 ViuTV首個音樂頒獎禮

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-14 11:42

有傳無綫將加碼《開心大綜藝》對撼ViuTV首個頒獎禮。（資料圖片）

無綫全新綜藝節目《開心大綜藝》上星期首播，節目係曾志偉回歸後首個重磅綜藝節目，首集播出後觀眾有讚亦有彈，而身為首席創意官嘅王祖藍，在直播後接受訪問時，表示「希望以開放態度，可以嬉笑怒罵一點，望無綫有新嘅改革。」

ViuTV將於今個星期舉行首個頒獎禮，MIRROR、DEAR JANE、陳柏宇、林家謙等人均會出席。（資料圖片）

《開心大綜藝》既然肩負重任，面對ViuTV周日（18日）將舉行首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》，有傳無綫準備將《開心大綜藝》由原先一小時加碼至兩小時，實行加重料用作對撼。雖然曾志偉曾直言「友台僅得約4點收視，加上節目題材亦較為偏門，只可以與J2作比較而非翡翠台對手」，但有傳當得知ViuTV有意邀陳奕迅出席18號頒獎禮後，曾打算搶頭啖湯，請Eason現身首集《開心大綜藝》，唯最後Eason拒絕了兩邊的邀請。明確地顯示新電視台大戰將愈來愈精彩。

ViuTV同無綫都先後向陳奕迅埋手，但最後都唔成事。（GettyImages）

不過對於有關加時嘅傳聞，身為《開心大綜藝》主持人之一嘅林盛斌接受《香港01》訪問時，就表示：「完全冇聽過，不過就算加，其實應該同上一集一樣，主持人都係一日綵排，一日on show，其他有表演環節嘅同事就可能要排多啲時間。」TVB肯變，對觀眾一定有好處。

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