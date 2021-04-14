余詠珊離巢無損麥美恩工作量　被爆將演《巾幗4》與鄧萃雯做拍檔

撰文： 蔡俊業 最後更新日期： 2021-04-14 04:07

俗語話：人走茶涼，隨着曾志偉重返無綫，擔任副總經理之後，副主席兼行政總裁李寶安宣布將於5月底退休，而曾經在電視城裏左右大局的助理總經理余詠珊，日前已表明本月底離職，一朝天子一朝臣，一眾被稱為「余黨」的余詠珊愛將立即失去大靠山，不過也有例外，就是現年34歲的麥美恩（Mayanne）。

今日（14/4）有報道指，麥美恩獲欽點演出《巾幗梟雄4》，與鄧萃雯有大量對手戲。（資料圖片、劇照）

今日（14/4）有報道指，Mayanne繼早前與胡鴻鈞與馬貫東完成短劇《愛上我的衰神》的拍攝工作後，已獲派演重頭劇《巾幗梟雄4》，而且戲份相當重，與女主角鄧萃雯有大量對手戲，似乎余詠珊離巢無損她的工作量。對此，Mayanne受訪時直言仍未收到公司通知，但指自己不擔心跟兩屆視后做拍檔，因為自己向來都有和「汪阿姐」汪明荃和「Do姐」鄭裕玲合作多次，相當開心，加上累積多年經驗後，幕前演出時已不會太過緊張，又指自己最希望可以跟古天樂合作。

據了解，《巾幗4》除了鄧萃雯外，只有黎耀祥、謝雪心和敖嘉年有得留低，更多詳情有待公布。至於其他「余黨」的去向，久久未有新劇的黃翠如，日前已正式續約，正等待公司安排工作，而洪永城則於稍後會在另一套新劇擔正。

鄧萃雯終與無綫破冰回歸拍《巾幗梟雄4》 黎耀祥：好開心好期待

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