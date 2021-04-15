斗羅大陸｜與肖戰戲內演師徒戲外「兄弟情深」　一場戲難倒辰亦儒

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-15 00:30

台灣男星辰亦儒於內地劇集《斗羅大陸》飾演肖戰師傅，他打破一般大師「白髮蒼蒼老摳摳」的形象，以帥氣帶點輕鬆感現身，沒有高高在上的遠距離，而是像哥哥般親暱，讓粉絲溺愛不已這個角色。日前辰亦儒接受LiTV線上影視專訪，說到大師首先要具備條件，除了有正能量智慧外，最重要就是要有好氣色與好體力！一向是大家學習指標的辰亦儒，聊到完美好身型，辰亦儒謙虛表示：「謝謝讚美，比起身型，其實我更重視健康，而健康莫過於來自正常飲食與經常運動，做到這兩項，連你的思維都會跟著明亮開朗！」。

日前辰亦儒在微博上分享，表示接下劇中「大師」角色挺辛苦，在台詞上下了很多功夫準備：「回想起當時最難的，是我和肖戰的第一場對手戲，播出的第二集裡，我們在一條很長的走道上對話，我除了要說明肖戰那個角色的天賦異稟外，還要解釋入門等規範，因為走道實在很長，台詞又很多，還要配合鏡位拍攝，因此我們來回走了很多次，讓我有種『永無止境，源源不絕…』的感覺，是個很難忘的回憶！」

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聊到與肖戰的合作，辰亦儒讚賞他的敬業，表示肖戰把劇中飾演唐三一角揣摩恰如其分：「戲外我們是哥兒們，戲裡則是宛如朋友般的師徒相稱，與他合作很開心，我們對拍攝前製做很多溝通，畢竟我不能讓我倆師徒在鏡頭前有失面子啊…哈！」辰亦儒打趣的說，兩人的幾場對戲精彩連連，也成為粉絲心中必看最經典的橋段。

說到飾演大師，現實生活中，辰亦儒表示想當自己的徒弟可是不容易的，如果遇到很不會唱歌卻不斷練習，努力立志想當歌手的平凡孩子，跟面對資質與顏值很好，卻不認真的孩子，這兩種小輩同時出現，他會捨棄誰？只見辰亦儒聽完這兩個極端的例子後，緩緩說：「我兩個都收。因為好的老師一定要因材施教，而不是做選擇。對於天資聰穎卻驕傲的，我會指導他具備謙卑的態度，讓他更有上進心和動力去學習珍惜得來得不易的條件；對於地才的孩子，我則是希望他懂得努力絕不是白費，同時教導他懂得更了解自己特質，從中延伸出更多專長！」

《斗羅大陸》不免有不少武打動作，對辰亦儒來說可謂是早有經驗，堅持自己上陣的他說：「之前拍戲也很常吊威也，所以會特別小心某些動作，但難免有些皮肉傷，反而我比較擔心其他演員，因為他們的打戲更多！」。

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