欺詐劇團︱蔣家旻與張秀文化身AV女優　拍到想喊：好似俾人虐待緊

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-14 14:05

由鄭丹瑞、敖嘉年、蔣家旻，張秀文等人主演的劇集《欺詐劇團》將於4月16日於myTV Gold上架，一眾演員昨日（13/4）現身將軍澳電視城出席宣傳活動。劇中，蔣家旻（Angel）飾演編劇不過應邀客串幕前，與張秀文齊齊化身AV女優，節目組更特意為二人準備了影碟封面。

由鄭丹瑞、敖嘉年、蔣家旻，張秀文等人主演的劇集《欺詐劇團》將於4月16日於myTV Gold上架，一眾演員昨日（13/4）現身將軍澳電視城出席宣傳活動。（葉志明攝）

蔣家旻接受《香港01》訪問時指DVD封面是真實拍攝而非Key圖：「係真影，我着住肚兜影咗個AV封面，後期製作咗DVD盒，再幫我加咗一滴眼淚，好無辜嘅表情。」身旁的敖嘉年笑言：「DVD後面有啲色情嘢，係真嘅，但太激出唔到街。」這個AV封面亦勾起蔣家旻拍攝時的辛酸回憶：「搵捆綁師捆綁我，第一次俾人捆綁，又綁得好實。拍同綁又需要時間，導演未Roll機嗰時差啲想喊出嚟，覺得好似俾人虐待緊，原來之前拍劇俾人活埋好濕碎。」

身為男主角的敖嘉年同時有《欺詐劇團》及《伙記辦大事》推出，近期亦忙於宣傳。被問到重返無綫的感覺，他指沒有太大轉變：「我喺度長大，再返嚟冇咩點變，係啲攝影機唔同咗，年尾會再同公司合作。」