徐睿知認愛聲明疑串金正賢「冇常識」　再被爆當工作人員係豬

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-14 12:57

《愛的迫降》金正賢（金正鉉）日前被爆出，三年前對同劇《時間》女主角少女時代徐玄黑面，在片場與女方碰到手後即用濕紙巾抹手，令徐玄難堪流淚。後來幕後指示金正賢的人被爆正是當時女友徐睿知，徐睿知不但被標籤成恐怖情人，她過住的惡行也被接連爆出。

金正賢與徐玄出席記者會時黑面，當時已令網民嘩言。（osen）

徐睿知形象大跌，缺席昨天（13日）電影記者會後終於在晚上發聲明，承認與金正賢三年前的戀情。聲明中講到：「根據爭議報導，主演按照他人指示，做出沒有自我的行為，照常理相對困難。一位演員沒有自己意志地演戲和進行拍攝，現實上來說不太可能發生…」疑暗串金正賢「冇常識」。徐睿知亦承認《Dispatch》公開的對話內容屬實，表示金正賢也曾要求自己不准拍吻戲，所以也會出現情侶間打情罵俏的對話。

徐睿知昨晚發聲明承認與金正賢三年前的戀情，但否認背後指示他。（mydaily）

除了徐睿知過去的恐怖言行被翻出外，她也被不少曾合作的工作人員爆有公主病。今天凌晨再有工作人員在網上大爆，徐睿知把大家當成豬狗一樣看待。除了粗口掛咀邊外，也會在車及片場中放肆吸煙，強迫工作人員吸二手煙。如果徐睿知心情不好而不吃飯的話，大家也不能吃，就連為了想提神吃糖都會被罵，爆徐睿知拍一套作品換了幾位經理人。爆料者更講到自戀的徐睿知不但迫工作人員加入粉絲俱樂部，更要求大家把手機桌布設置成她的照片。

工作人員上傳徐睿知在劇本上的親筆簽名，力證爆料屬實。（網上圖片）

點擊觀看更多徐睿知的照片：