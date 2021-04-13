徐睿知禁金正賢接觸女性猶如恐怖情人　被爆連環瘋癲行為形象全毀

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-13 16:30

曾演出《愛的迫降》及《哲仁皇后》的韓國男演員金正賢（又譯：金正鉉）早前被爆三年前因為當時女友禁止他接觸其他女性，而擅自向電視劇《時間》劇組要求改劇本刪走愛情戲，在記者會上對該劇女主角少女時代成員徐玄黑面兼拒絕與她撓手合照，甚至在片場被徐玄觸碰到手後馬上用濕紙巾抹手令對方相當難堪當場流淚。昨日（12日）有韓國傳媒踢爆金正賢的這名恐怖前女友就是去年因與金秀賢主演電視劇《雖然是精神病但沒關係》而爆紅的31歲女演員徐睿知，兩人的對話紀錄亦一同曝光，引起大眾嘩然。

金正鉉因主演《哲仁皇后》而事業攀上高峰。（《哲仁皇后》劇照）

原來是因為受到當時女友徐睿知的控制。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

金正鉉被指拒與徐玄身體接觸搞喊對方 事後用濕紙巾抹手被轟無禮

據韓國傳媒《Dispatch》報道，徐睿知對金正賢的控制慾極強猶如恐怖情人，演員理應要順着劇本演，卻要求身為電視劇男主角的男友不能有任何親密戲。兩人於2018年在金正賢拍攝《時間》時的短訊亦被傳媒曝光。徐睿知在短訊中稱金正賢做「金僵硬先生」，亦不停向對方強調「你是因為我而幸福，所以你要讓我更幸福」，因此要求對方「肢體接觸NONO」、「去改（劇本）吧！肢體接觸、浪漫戲碼NONO」，甚至要求男友影低片場照片和影片做證據，對所有人無禮，只能對自己好：「你不跟工作人員打招呼是對的，他們先跟你打招呼的話，你就無表情回應。」然而，面對女友的無理要求金正賢照單全收，誓要做個乖乖男友：「我的手，只有你可以摸！」、「今天我沒有與女性工作人員打招呼」。

金正賢和徐睿知於2018年在金正賢拍攝《時間》時的短訊亦被《Dispatch》曝光。（Instagram：@koreadispatch）

金正賢在徐睿知要求之下要求編劇改劇本兼刪走與徐玄的愛情戲，令本來應該甜蜜的婚禮場面，變成手也不能拖的尷尬情況。（《時間》劇照）

網民形容徐睿知的行為猶如恐怖情人。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

金正賢於2018年7月與徐玄以男女主角身份出席電視劇《時間》的製作發布會時，因為全程黑面兼拒絕與徐玄撓手合照而被批評態度惡劣，早前有一名曾擔任徐玄工作人員的B某接受傳媒訪問時大爆，徐玄當時曾多次被金正賢冷酷對待而在片場哭泣：「他們在劇集中是一對陷入悽慘愛情的男女，但金正賢不但在拍攝現場沒有和徐玄對視，亦沒有過打招呼，休息的時候只留在車上，就算有愛情戲時亦經常顯露出不舒服的神態。」B某亦憶述親眼見到金正賢的手被徐玄觸碰後馬上用濕紙巾抹手的場面：「雖然不知道是不是有誤會，但徐玄看到後在拍攝現場流下了眼淚。 在金正鉉經紀公司的代表斡旋下，金正鉉雖然曾向徐玄道歉，但之後的行動也沒有太大的變化。」

金正鉉於2018年7月與徐玄以男女主角身份出席電視劇《時間》的製作發布會，當時他因為全程黑面兼拒絕與徐玄撓手合照而被批評態度惡劣（VCG）

+ 8 + 8 + 8

另外，徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》中飾演反社會人格的女主角，她於2017年出演《認識的哥哥》中提到自己小時候因為「緊張時說不出話」而險些害死親姐姐的片段如今亦再度被翻出，被指責現實中的她亦有反社會人格的嫌疑。她當時在節目笑着表示小時候和父母一起登山時，自己和姐姐一邊玩包剪揼一邊落山，然而見到姐姐身後就是懸崖邊卻沒法開口提醒，結果姐姐失足跌落懸崖，徐睿知當時以為姐姐死了就坐在地上大哭，幸好姐姐只被一棵樹掛住大步檻過，馬上對徐睿知破口大駡，並叫她去找媽媽。徐睿知找到媽媽解釋姐姐跌落懸崖的狀況後，媽媽叫她傳話說：「讓她站起來。 」徐睿知回去跟姐姐傳話，並表示：「媽媽讓你自己站起來，你叫我怎麼辦嘛？ 」

徐睿知於2017年出演《認識的哥哥》中提到自己小時候因為「緊張時說不出話」而險些害死親姐姐的片段如今亦再度被翻出。（網上圖片）

她表示幸好有一名登山大叔經過並救下姐姐，不過自己當時的第一反應卻是和大叔的兒子說：「你好，我叫徐睿知。」因此之後姐姐每次被媽媽罵都會對自己說：「最討厭就是你這傢伙！」她叫姐姐不要罵人，姐姐說：「該罵的傢伙就要罵！」事後有傳媒問徐睿知，姐姐看完《認識的哥哥》後有什麼反應，她笑指：「節目播出前給姐姐傳了短訊，沒有任何說明，只叫她看今日的《認哥》， 姐姐和姐夫一起看完節目後就回覆我說：「你想死嗎？ 我沒有人際關係的嗎？ （笑）也許我說的太直白了吧！」如今這個片段卻被網民認為很有問題：「當時就有好多人討論究竟是好笑還是恐怖」、「無法理解這怎麼能當做好笑的事來消費」、「徐睿知會不會共情能力有點低呢？」

徐睿知曾經險些令金材昱發生車禍，卻表示嚇到對方很開心。（《Another Way》劇照）

除此之外，徐睿知過去拍電影時亦因為曾經作出瘋癲行為引起爭議。她於2017年與金材昱拍電影《Another Way》一場酒後駕車的場面時，為求表現真實，她真的違規將車開到馬路中線，誰知卻突然從對面衝出一架巴士差點發生車禍，現場工作人員和車上的金材昱都嚇了一大跳。然而徐睿知卻竟然面帶笑容表示：「有成功嚇到他們感到很開心！」，金材昱時候亦在採訪中坦言與徐睿知不熟，當時真的有被嚇到。

徐睿知與金正賢於2018年合作拍《邂逅記憶-初戀》。（電影《邂逅記憶-初戀》劇照）

據稱，徐睿知暫時未有今次的爭議而發過任何聲明，而她今日原定會出席電影《迴憶》記者會，昨晚曾一度公開表示「不會接受任何與金正賢有關的提問。」，時隔40分鐘再宣布將會缺席。另外，她即將夥拍金南佶和車銀優主演新劇《Island》，卻因捲入醜聞形象全毀而被網民要求下車兼離開娛樂圈，隨時斷送演藝生涯。

徐睿知今日原定會出席電影《迴憶》記者會，昨晚宣布會缺席。（電影《迴憶》宣傳海報）

以下為Dispatch公開的徐睿知和金正賢短訊全文：

徐睿知：金僵硬先生，skinship的部分全部刪掉。

金正賢：當然啦。

徐睿知：今天怎麼沒報告狀況？

金正賢：「今天我沒有與女性工作人員打招呼」，對其他人也是表現非常僵硬。

金正賢：我有再跟張（俊浩）導演說沒辦法演浪漫的劇情。

徐睿知：呵呵，我知道了，繼續表演僵硬哦。

金正賢：第九集的劇本出來了，但感覺全都要修改才行呢。

徐睿知：那就去改吧。

金正賢：我的手，只有你可以觸碰。

徐睿知：不管是什麼都表現僵硬吧！好好修改，肢體接觸NONO。

金正賢：當然了，金僵硬！

徐睿知：有好好遵守吧？

金正賢：當然了！預告片的副導演是女生，我也是表情僵硬地對她。

金正賢：也沒和女生對到眼。

徐睿知：全都改成沒有浪漫劇情和肢體接觸。

金正賢：現在是徐朱玄（徐玄的原名）在拍，現在與男生們聊天中。

金正賢：剛剛我跟張（俊浩）導演要求全刪掉浪漫戲了，井然有序地（提出了）。

徐睿知：那你怎麼跟（工作人員）打招呼的？

金正賢：（拍下現場的影片）我連招呼都沒打。

徐睿知：親愛的你不（跟工作人員）打招呼是對的。

徐睿知：他們（工作人員）先跟你打招呼的話，你就無表情地回應。

徐睿知：我現在心情很差！快拍下你現在那邊的情況。

金正賢：（傳送現場影片）

徐睿知：你傳給我的不是拍攝現場吧？

金正賢：這是拍攝現場，我在攝影棚。

金正賢：我一直都在看劇本，沒做別的事情。

徐睿知：好好改成沒有浪漫戲份。

徐睿知：你是因為我而幸福，所以你要讓我更幸福。

金正賢：我要看劇本了。

徐睿知：嗯，好好修改，肢體接觸、浪漫戲碼NONO。

金正賢：當然。

點擊觀看更多徐睿知的照片：

+ 54 + 54 + 54

同場加映：雖然是精神病但沒關係｜徐睿知成最新金秀賢女郎 舊照瘋傳疑整容

+ 26 + 26 + 26

同場加映：玄彬孫藝珍後《愛的迫降》2號情侶？ 徐智慧金正鉉被爆熱戀一年