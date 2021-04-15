妻子的浪漫旅行5 | 林峯張馨月恩愛全靠演？　一致認為婚姻需演技

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-15 07:00

林峯同張馨月自結婚以來飽受輿論壓力，尤其女方更遭到不少言論攻擊，令林峯相當心痛，因此兩人攜手參加真人騷《妻子的浪漫旅行》第5季，希望透過節目，讓觀眾看到張馨月的好。

林峯同張馨月在節目中不時放閃。（微博@妻子的浪漫旅行）

今次的第一站是成都，夫妻們率先合體旅行。哪知道未上車前就面臨考驗，需要回答「你覺得婚姻裡面需要演技嗎」，如果答案一致便可以搭同一架車，反之則分開搭車。在這個問題上，林峯同張馨月非常同一，認為多多少少「需要演技」，目的是為了對方開心。

四對夫妻中，只有鄒凱（右上）同太太分開搭車。（視頻截圖）

入住民宿後，晚餐期間講起夫妻之間第一次愛上對方的時刻，林峯表示因張馨月的一位閨蜜是他的fans，有一次女方帶這位朋友來見他，林峯便請了她們吃飯，事後他覺得張馨月幫閨蜜追星很仗義，還大方承認是自己追求的張馨月。

林峯透露會再追生一個小朋友。（視頻截圖）

其實同明星拍拖，會承受不少的壓力，張馨月也笑言「覺得不切實際」，包括自己的父母一開始都不讚成，但在媽媽見過林峯後，便改變了態度，她透露有一次林峯帶早餐去探望自己同媽媽，由於當日張媽媽的胃有點不舒服，吃了幾口之後就無再吃，結果林峯把剩下的吃完了，令張媽媽覺得他很實誠，自己吃過的東西，林峯都不嫌棄，然後還餵張媽媽吃飯，對長輩關懷備至。正是因為這個舉動，將張媽媽的心融化了，令她感覺林峯就似自己的兒子一樣。

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雖然節目才剛剛播出，但看得出林峯同張馨月非常相愛，處處散發著甜蜜的氣氛，加之兩人的性格也不錯，令網友很期待他們接下來的旅程。