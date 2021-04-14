我是女演員 | 得劉濤1位女導師連門票都只贈男觀眾　網友：好嘔心

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-14 08:00

內地綜藝節目《我是女演員》自官宣導師陣容後引起很大爭議，因以選「女演員」為內容，但9位導師除劉濤1位女演員之外，其餘全是男演員，且大部分演技平平，做導師缺乏說服力，因而令網友極度不滿。

【我是女演員】除劉濤外8位導師全是男性 網友鬧爆：要選妃嗎？

然而，有關男導師的質疑聲尚未斷絕，近日節目組的一個舉動，再次遭到網友狙擊，就是送門票只送給男生，令網友懷疑是否連現場也只有男性觀眾，各項操作簡直匪夷所思。

一檔為女演員為主的節目，卻處處以男性為重點？簡直離譜。（微博圖片）

不過，節目的槽點並未就此完結，日前有網友曝光節目中各位導師的「宣發（宣傳發行）禁忌」，即在宣發時不能提及的內容。在幾位導師中，其實只有劉濤、張曉龍有資格做導師，前者擔任過不少劇集女主角，演技備受認可，且風評極佳；後者本身就是中央戲劇學院副教授，完全是本職工作，這兩位對於宣發基本無要求，劉濤更是非常實事求是：「不希望過多脫離節目，或過分渲染演技也好、矛盾也好，自然為主」，而張曉龍根本不在禁忌列表中。相反，在演藝道路發展平平的嚴屹寬、鄭元暢、李治廷的禁忌最多，尤其是前兩者的禁忌內容，實在有些諷刺。

官宣陣容並未見趙雅芝，或者會作為飛行嘉賓出現。（微博圖片）

對於內地觀眾來講，嚴屹寬最具代表性的標籤就是「天涯四美」，其他三位分別是鍾漢良、霍建華、喬振宇。2005年，嚴屹寬憑藉劇集《秦王李世民》中李建成一角獲此美譽，他五官棱角分明，立體又不失柔軟，眼神深邃又有些抑鬱，古裝尤為驚艷，但近年來發展平平，令人稍有印象的，也已追溯至2011年同林心如合作的劇集《傾世王妃》，如今「天涯四美」變作宣發禁忌，可以說多年來演藝道路上並無太大突破。

嚴屹寬一直未能大紅大紫。（《傾世皇妃》劇照）

台灣演員鄭元暢出道多年，一直以演偶像劇為主，但最令人記憶猶新的，似乎也只有《惡作劇之吻》，就他的禁忌要求不難看出，他本人深知自己在《惡作劇之吻》之後沒有代表作，且未能轉型成功，這絕對是一個痛點。此外，鄭元暢鮮有拍攝古裝，而《我是女演員》除全女班之餘，選的是古裝女演員，因此不難看出大眾對鄭元暢的質疑緣由。

雖然鄭元暢keep得不錯，但在戲路方面，確實沒有什麼突破。（微博@鄭元暢小綜）

34歲李治廷從出道開始就被指似王力宏，在2010年憑藉電影《歲月神偷》及主題曲《歲月輕狂》一舉斬獲第29屆香港電影金像獎最佳新人獎同最佳原創電影歌曲獎，雖然他在音樂方面的造詣遠遠高於影視作品，但也算有所成就，所以不願被指撞樣也純屬正常，誰不想做自己呢？

李治廷古裝造型曾被詬病。（《白髮》劇照）

張鐵林雖然是老前輩，但由於一直被指風流成性，口碑非常差，因此遭到網友吐槽其無資格。另外，張哲瀚同龔俊雖然演技也麻麻，但幾乎都無什麼宣發禁忌。

雖然張哲瀚、龔俊是憑藉耽改劇《山河令》爆紅，但前者的宣傳禁忌拒絕炒CP，看得出是不想用自己的熱度來炒作，非常務實。（劇照）

其實宣發尚可以提出禁忌，但對於藝人來講，如果真的想逆轉口碑，靠的還是實力，而並不是短短一堆禁忌就可以掩飾掉自己的不足。