00後最hit男團時代少年團屢遭私生飯騷擾　官方公開私生照警告

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-15 14:00

內地男團時代少年團（TNT: Teens in Times）出道未夠兩年，已經擁有幾千萬粉絲，人氣極高。但近期不停遭到私生飯私闖、跟車、竊聽、偷拍等，連所住的酒店也遭到入侵，所作所為令人髮指。

時代少年團是內地最hit男團之一。（微博@時代少年團）

近日，有一位網友在朋友圈曬出多張時代少年團所住房間的照片，將他們吃過、用過的食物與物件拍照，還吃他們吃剩的糖果，並表示「吃了，你們隨意」，睡他們睡過的床，同床合照，甚至連遺棄的口罩都不放過，更吐槽「口罩香水味太甜」，最後連同友人帶走口罩，非常變態。

而前不久，時代少年團的隊長馬嘉祺在清明節回鄉期間也曾被私生飯跟蹤，亦有私生進入時代峰峻公司內部、時代少年團訓練室、宿舍等私人場所，情況惡劣，因此團隊的粉絲俱樂部在今日（14日）發微博，曝光了部份私生飯照片，並作出警告，聲稱將對侵犯藝人私隱的私生飯進行不定期微博公示曝光處理，情節嚴重者也將採取相應的法律措施。

時代少年團是TFBOYS的師弟，由馬嘉祺、丁程鑫、宋亞軒、劉耀文、張真源、嚴浩翔、賀峻霖七人組成，平均年齡只有18歲，當中最大的丁程鑫19歲，最小的劉耀文今年9月才年滿16歲，對此，不少網友都擔心這些私生飯的過激行為會對他們的心理造成影響。