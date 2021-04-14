曾勵珍樂易玲樂見TVB節目受歡迎：爹哋媽咪、爺爺嫲嫲都要睇電視

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-14 18:40

TVB今日（14日）在將軍澳電視城一廠舉行《2021藝員及電視製作人員訓練班》面試，吸引接近600名有意參與幕後製作的面試者前來即場面試，新上任的副總經理曾志偉以及兩位助理總經理曾勵珍和樂易玲亦有到場，更輪流在台上向在場面試者發表演講，答謝所有有意成為TVB一分子的準員工。

面試者幾乎坐滿整個一廠。（葉志明攝）

今日前來面試的大多是有意投身幕後工作的人，職位包括助理編導（PA）、攝影助理、後期製作及視覺效果等等。見到現場如此墟冚，珍姐和樂小姐心情大好，表示：「成個娛樂圈不管電視圈定還是電影圈都應該要有新力軍，尤其而家啲年輕人，佢哋可能可以畀到我哋好多啟發同新嘅概念，我都好希望呢班新力軍入到嚟可以合作愉快。」

新上任的副總經理曾志偉以及兩位助理總經理曾勵珍和樂易玲亦有到場。（葉志明攝）

珍姐亦很認同TVB很需要年輕人的加入：「年輕人嘅腦袋一定係新鮮啲，同埋佢哋見到嘅嘢都會比我哋行得前啲喇！因為我哋都一把年紀喇，哈哈！當然有新嘅人入嚟不論咩年紀都會有新嘅刺激，咁我哋嘅嘢就會更多元化、更豐富、更好睇。」樂小姐則表示在娛樂圈工作的團隊Teamwork很重要，而且每一個崗位都代表住一粒螺絲，必須要扭得緊，大家在會團結做好每一件事。

曾志偉在台上發言接近15分鐘，鼓勵更多新人加入TVB做幕後。（葉志明攝）

TVB大股東黎瑞剛早前在訪問中坦言對TVB「非常不滿意」，亦狠斥節目缺乏創新能力，而且指出管理團隊有老化問題，離年輕觀眾愈來愈遠，珍姐表示：「老細批評係啱嘅，佢畀一個啱嘅批評我哋，我哋就要往一個更好嘅方向，咁先至會進步做得更加好。」

樂小姐認為不管是老闆還是外界的聲音或批評，只要是善意的她們都會很樂意去接受改進，亦希望透過新節目讓大家慢慢看到TVB努力求變的態度。她又表示除了新一代，老一代其實都不容忽略：「我見到呢排我哋嘅節目出咗嚟， 外界嘅反應其實都唔錯，有一啲我翻睇重播我都忍唔住再笑！有時我哋啲細路哥出晒街，屋企嘅爹哋媽咪、爺爺嫲嫲都要睇電視㗎，大家開開心心咁笑一餐！」

曾勵珍和樂易玲歡迎更多新力軍加入TVB。（葉志明攝）

近期TVB與ViuTV之間發生的「電視大戰」受到廣泛注目，樂小姐認為TVB的勝算還是比較高：「如果以Rating（收視率）嚟講，我哋嘅rating都真係佔咗市場嘅比率好高，不過有競爭先至好玩㗎嘛，例如波你一個人踢又有乜用呢？打羽毛球、網球都要有對手一齊打，所以任何競爭我哋都好歡迎，唔係話邊個TV，對內我哋都要競爭。」

曾勵珍和樂易玲認為TVB比ViuTV更勝一籌。（葉志明攝）

被問到有沒有留意ViuTV的節目或劇集，珍姐則大讚TVB的製作：「《伙記辦大事》、《大綜藝》（《開心大綜藝》）、《愛回家》、《愛美麗》（《愛美麗狂想曲》）吖！好好睇喎，好開心喎睇都哈哈笑，成晚坐喺度都唔想離開個電視，好開心！」（是不是不會轉台？）樂小姐立馬否認：「轉呀點解唔轉台呀？81、82、83、84、85台係咁轉來轉去呀！」