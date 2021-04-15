鄧紫棋自爆被網民批評著皮褲 令自信心粉碎：心裡面非常害怕

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-15 13:59

曾被人批評衣著品味。（抖音）

鄧紫棋（G.E.M.）近日在內地出席一個清談節目時，除了宣傳自己新歌之外，還談到曾經有一段時間被批評衣著品味的問題。G.E.M.衣著上最讓人深刻的必定是穿皮褲，她曾被網民形容為「穿著難看」，在節目中G.E.M.說到：「我覺得當時的我最不開心的一點就是我明明自己穿起皮褲來，並沒有很自信，但是我當時每天都要裝作很自信，所以我就很累。我其實曾經有一段時間非常的不自信，我已經被罵到不自信了。」

談到那幾年的經歷，G.E.M.形容是很害怕：「其實心底裡面非常的害怕，覺得自己很不好，覺得自己沒有價值，覺得自己除了會唱歌寫歌之外，什麼都不會。」

早前傳出鄧紫棋（G.E.M.）與造型師男友Mark泰國秘婚。（IG圖片／markymark.23）

另外，節目中還有提與男友的感情狀況，二人不時都在社交網站大曬恩愛，但提到生孩子的話題，G.E.M.強調只有結婚後才會去生，不接受未婚懷孕，更透露將來孩子的名字，女兒叫「小橘子」，兒子叫「小芒果」。 最後她說：「愛情就是不可以太容易得到，結婚在一起也並不是結局，要用一輩子來證明。」

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