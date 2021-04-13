伍富橋以首位素食藝人挑戰105公里越野比賽　背後原因勁有Heart

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-13 15:30

藝人伍富橋（Alvin）一路以黎Alvin都有進行健身及長跑，亦操得一身好肌肉，而4月17日，Alvin將會參加在香港麥理浩徑逆走將會舉行一場105公里的比賽。今次Alvin將會以首個素食藝人身份參加，同時自然會有很多人好奇問「食齋點樣練大隻呀？」或者係「食齋會冇力㗎喎」，他接受《香港01》訪問時候說想帶一個訊息給大眾：「其實當我仲係肉食者果陣，我都同佢哋一樣有咁嘅疑問，直到我睇左一套《THE GAME CHANGERS》嘅 documentary, 令我對食素改觀， 我想借參加呢個比賽話俾大家知，食素唔會冇力，食素唔會唔夠營養，食素其實係會令人更健康！食素會提升運動表現！」

Alvin 最近為越野跑密密操。（IG：alvinngfukiu）

讀者們可能並不太明白食素是如何會提升運動表演，Alvin簡單說明，好讓大家理解：「因為吸取肉類蛋白質時，同時吸取好多炎性份子，這些炎性份子會令運動後撕裂的肌肉增加發炎的時間，延長了肌肉酸痛的感覺，減慢了肌肉復原的時間。相反植物性蛋白質會帶有抗氧化劑、維他命、礦物質等從而做到消炎的效果，加速肌肉復原，改善運動表現。」

Alvin積極訓練，為越野跑做足準備。（IG：alvinngfukiu）

Alvin希望帶出「素食者的體能不一定比肉食者差」的訊息：「我食素我都玩到呢到比賽，仲會有更加好嘅表現。其實好多頂尖運動選手，譬如踩單車、美式足球嘅運動選手，有一啲都係素食者，佢哋轉咗食素都提高咗運動表現，所以想帶出一個理念畀大家，食素體能唔會差，同埋會更健康。」

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