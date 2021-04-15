陳奕迅突刪IG post只剩3個　網民解讀只想好好工作不再捲政治風波

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-15 15:30

瑞典時裝公司H&M因為拒用新疆棉花而軒然大波，多個拒用新疆棉花的品牌亦受到牽連，而中港台多位內地藝人以及網紅亦紛紛發聲抵制割席，即時終止與這些品牌包括Nike以及adidas的合作關係，並發聲明展現愛國心，陳奕迅 (Eason) 便是其中一位。Eason當時宣佈終止與adidas逾10年的合作關係。

陳奕迅代言Adidas十年。（官方圖片）

近日有網民發現Eason的IG竟然刪剩3個post，有粉絲就指Eason去年年頭就試過一次過刪走大量post，只留下一個post表示希望2020年會更好，所以今次刪post已非首次。至於他今次留下的三個post，其中一個是文念中執導關於許鞍華的《好好拍電影》，另一個post只見一個錄音咪，最後一個post就是講《我不如》這首歌。有網民就認為Eason可能是想藉此表達自己此刻心情，按出post時序去看，大概意思就是「我不如」、「專心唱歌」、「好好拍電影」，未知是否想暗示自己好好工作，不再捲政治風波。另外，有網民指Eason女兒康堤因為新疆棉事件而嬲了他，但網民就笑指康堤可能因為不能穿adidas，要改穿內地運動品牌李寧而嬲。