3位85後花旦登五大時尚雜誌封面　全部都輸Angelababy？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-15 18:15

近日，時尚雜誌《VOGUE》、《COSMOPOLITAN》、《Harper’s BAZAAR》、《Maire Claire》中國版分別發布5月號封面人物，包括周迅、舒淇以及三位85後花旦劉詩詩、趙麗穎、Angelababy（楊穎）。

當中，劉詩詩身穿TOD’S白色襯衫與黑色長裙，有別於一貫的長髮，她換上一頭清爽的黑色短髮，令人眼前一亮。不過，如果只是乍看一眼，難以認出這是劉詩詩，反而似是一位普通的模特兒；趙麗穎一襲DIOR 2021春夏高定系列星空藍長裙，佩戴鑽石髮箍演繹封面，如油畫一般，但她的眼神有些呆滯，且場景造型無什麼特色，比較中規中矩；而Angelababy今次的風格可謂最突出，同樣選擇DIOR 2021春夏高定系列服飾的她，以摩納哥風格拍攝了兩版封面，都極具宮廷復古味，第一張她戴上誇張的高顱頂假髮，只呈現出側面，高貴又神秘；第二張封面中，Baby所着的灰色紗裙對應的是塔羅牌中的死神卡牌，代表破壞與新生，時尚演繹力完勝前兩者。

除此之外，舒淇也為《Harper’s BAZAAR》中國版拍攝了5月號封面，她化上雀斑妝，披散著一頭長捲髮，頭戴花環，身穿Loro Piana連身裙，宛如叢林中的精靈仙子；而周迅更是一人為中國版《VOGUE》拍攝了五版5月號封面，堪稱一場視覺盛宴，氣場十足。兩位70後對比85後毫不輸蝕。