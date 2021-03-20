Scarlett Johansson登時尚雜誌封面　濃妝艷抹竟撞樣Lady Gaga？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-20 18:00

英國雜誌《The Gentlewoman》昨日（19日）發布最新一期封面人物——施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），以面部大特寫方式呈現，相中的施嘉莉畫上濃黑的眉毛，整個上眼皮塗上艷麗的紫色眼影膏，加上烈焰紅唇，與橙色的邊框撞色，極具視覺衝擊。

《The Gentlewoman》是一本女性時尚雜誌，為半年刊。（Instagram@the_gentlewoman）

而內頁中，Scarlett披散著一頭金色長髮，換上魅惑藍色眼影，身穿皮草，站在《黑寡婦》（Black Widow）的漫威漫畫前，眼神柔和。還有幾張黑白調的寫真，頗有故事感，看來是為新戲《黑寡婦》造勢。

《黑寡婦》即將於今年上映。（IMDb）

雖然今次由荷蘭著名攝影師夫妻檔Inez & Vinoodh掌鏡，但無論妝容同攝影，國內外網友都不太買帳，不止沒有呈現出施嘉莉祖安遜的特色，反而撞樣Lady Gaga，似足美妝廣告，「so boring（好無聊）」、「Ok, this was a choice.. a bad one（好吧，這是一個壞的選擇）」、「我喜歡她，但這個拍得很災難」等。