張馨月被指蒲吧認識林峯主動出擊　不滿被造謠：佩服你們張口就來

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-15 19:30

林峯同老婆張馨月（Carina）近日因為參與內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第5季而備受關注，兩人在節目中高調放閃，羡煞旁人。在最新一期節目中，林峯大爆張馨月的閨蜜是自己的Fans，而張馨月就幫閨蜜追星，帶她一起見林峯，事後他覺得張馨月很仗義，更大方承認是自己追求對方。不過節目播出後，不少網民都質疑張馨月與林峯的相識經過，更有人指兩人是在酒吧認識，令張馨月忍不住反擊！

林峯同老婆張馨月（Carina）近日一起參與內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第5季。（微博@妻子的浪漫旅行）

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林峯在2018年年初宣布與吳千語分手後，被指在父母安排的相睇飯局上認識內地模特兒張馨月，更指女方一見林峯即冧爆主動出擊，迅速俘虜林峯的心。同年3月兩人被影到帶同家人一起同遊海洋公園，期間林峯對張馨月照顧周到，因而令戀情曝光。有網民留言指林峯與張馨月應該是在父母介紹下認識，亦有人指他們是蒲吧認識，不過張馨月對此似乎就十分不滿：「佩服你們的張口就來」，但網民就繼續追問：「通稿不是也是提筆就編的嗎」，而張馨月就回覆道：「那我就不知道了，我又不是寫通稿的」，始終未有透露同林峯的相識過程。

張馨月不但迅速融入林峯家中，更經常陪老公出席好友聚會飯局。（微博＠張馨月Carina）

不過亦有不少粉絲認為相識經過並不重要，如今林峯同張馨月夫妻恩愛，在節目中可以看得出兩人時時刻刻都甜蜜滿瀉，林峯更多次公開護妻，對老婆呵護備至，不少人都送上祝福！