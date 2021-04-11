李澤楷經理人公司再簽約新人　獨腳戲女王多才多藝做林宣妤師妹

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-11 15:00

現年24歲的林宣妤（Serene）在2017年參選《國際中華小姐》獲得亞軍，之後她簽約TVB發展，在劇集《反黑路人甲》及《使徒行者3》中有不少戲份，更憑着仙氣外貌而被封為「大馬女神」。不過Serene在去年5月決定離巢，回流馬來西亞發展，但早前她突然秘密返港，原來她已簽約李澤楷的新公司Noble Castle Asia，而近日有報道指公司簽了一位女新人蘇子情（Gabby），成為繼Serene之後的另一位最強新星！

林宣妤（Serene）在2017年參選《國際中華小姐》獲得亞軍後，簽約TVB。（資料圖片）

+ 6 + 6 + 6

Serene回流大馬繼續發展演藝事業，與張簡寧（Jens）拍檔主持節目《我的女神閨蜜》。（IG@jensning）

Serene在返回大馬後繼續發展演藝事業，更與同樣是參加《Astro國際華裔小姐》出身的張簡寧（Jens）拍檔主持節目《我的女神閨蜜》，但近日她已經返港為未來發展做足準備，不但跟美國HB studio的導師學演戲，還積極健身操Fit，有指李澤楷有意將Serene打造成湯唯接班人，進軍國際市場，所以他特別找來湯唯及劉詩詩的前經理人Maria出任公司總裁一職，而Maria早前接受傳媒訪問時就透露最近簽了蘇子情（Gabby），她是在紐約看舞台劇時認識到Gabby，兩人交換了聯絡方式，而Gabby因為疫情關係返港發展，促成了今次的合作。

+ 59 + 59 + 59

來自香港的Gabby以一級榮譽畢業於洛杉磯加州大學（UCLA）的戲劇及影視學院，畢業後即獲得Will Smith及其製作公司的青睞，擔任劇本發展的工作，她曾參演內地劇集、香港電影及大型舞台劇。舞台劇經驗豐富的Gabby鍾情於獨腳戲，更自編自導自演劇目，在紐約演出時叫好又叫座，她曾在「愛丁堡國際藝穗節」（Edinburgh Fringe Festival）中獲得「亞洲藝術獎」（The Asian Arts Award）提名，更獲United Solo Theater Festival邀請演出，表現亮眼。

蘇子情（Gabby）是一位獨腳戲演員。（海報）

自小學習芭蕾舞的Gabby擁有英國皇家舞蹈學院芭蕾舞八級和英國皇家音樂學院鋼琴及樂理八級，實力強勁。雖然Gabby早已在英美兩地闖出名堂，但今次她簽約新公司似乎就保持低調，不但將社交平台清空，網上很多關於她的影片及報道都被刪除，相當神秘，同時亦令外界更加期待她接下來的一舉一動！