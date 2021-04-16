65歲凍齡呂良偉身價逾10億　與老婆春遊賞花戴百萬小紅表超搶眼

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-16 07:00

63歲嘅呂良偉保養得宜 ，與老婆喺內地到處遊山玩水。不過網民嘅重點係佢手上嘅Richard Mille。

呂良偉同現任太太楊小娟結婚19年一直非常恩愛，兩公婆更年更齊齊玩抖音、小紅書，絕對係緊貼行情。早前二人趁工作空檔，去春遊賞花，不過網民嘅重點就落在呂良偉嘅手上，並留言:「呂先生的小紅表特搶眼，是硬貨喔！」呢隻小紅錶，其實係Richard Mille，之前黃子韜都曾在IG一打一打咁晒出嚟，而呂良偉手上呢隻，市價逾百萬，佢之前喺春晚表現時，戴上同一牌子嘅黑色鑽石款，至少三百萬。

仲有隻黑色。(微博圖片)

Richard Mille喺2001年才推出第一枚手錶，20年間深得手錶收藏家歡心，更獲Pharrell Williams、楊紫瓊等人賞識，主要係因為Richard Mille唔少錶款都限量生產，有錢都未必買到，能夠擁有絕對係身份嘅象徵。

老公收藏名錶，老婆熱衷收藏名牌包包。楊小娟手上嘅鰐魚皮拼色Hermes Kelly，炒價逾60萬。（小紅書圖片）

呂良偉曾表示婚後嘅投資理財，全部交由楊小娟打理，自己則靠領零用錢當生活費。其實楊小娟在內地經商多年，在政商界都人脈甚廣，除投資娛樂公司外，又成立廣告公司，生意遍佈各大一線城市，每年營業總額達兩億人民幣（約2.3億港元），前年再投資過千萬在香港開設醫學美容中心，難怪呂良偉大讚老婆眼光精準，令其身價累積已達10億。

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