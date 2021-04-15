44歲王力宏被黑人公開滿面鬍鬚近照　網民大呼唔認得：怎麼變這樣

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-15 23:00

現年44歲的歌手王力宏（Leehom）除了唱功了得之外，更非常有運動細胞練得一身健碩身材，兩年前更登上運動雜誌封面大曬完美身材，二頭肌、腹肌、人魚線樣樣齊。他的好友黑人（陳建州）今日（15日）在社交網站公開Leehom的近照，卻引起大批網民留言表示完全不認得他：「怎麼變這樣了？」

王力宏一向青靚白淨。（Instagram：@wangleehom）

王力宏非常有運動細胞練得一身健碩身材。（Instagram：@wangleehom）

黑人上載一張Leehom滿面鬍鬚，戴着帽和眼鏡、穿上黑色裝束的照片，並表示他與荷里活巨星奇洛李維斯很像：「這個背包客風格很基努李維（奇洛李維斯 Keanu Reeves）...」本來靚仔又有型的Leehom突然由白白淨變成滿面鬍鬚，超頹廢的造型引起大批網民留言：「怎麼變這樣了」、「完全認不出來是王力宏」、「很有男人味」、「好帥」、「真的以為是Keanu Reeves耶」、「基努力宏」。

黑人表示王力宏與荷里活巨星奇洛李維斯很像。（Instagram：@blackielovelife）

奇洛李維斯（Getty Images）

都有七分似徐榮！（Instagram@tsuiwing0807）

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