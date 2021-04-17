Albee公開神秘男友真面目　Falo不介意女友與沈玉琳共浴：想加入

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-17 15:30

台灣女星Albee（范乙霏）過往曾和男星張立東爆出同居緋聞，隨著她出面澄清，傳言也就不了了之。近日Albee被直擊和「圈外男友」親密約會，她大方認愛，今（15）日錄TVBS 42台《11點熱吵店》時還帶著男友Falo一起來，甜蜜笑說：「我不想結婚也不想生小孩，交往前確認過才在一起！」

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Albee於15號錄影節目《11點熱吵店》公開男友身分，笑說長相秀氣的男友比她小三歲，兩人是經由朋友介紹、打乒乓球時認識，後來才漸漸開始約會，不婚不生主義的她，也和男友確認彼此的價值觀才交往，個性非常契合。

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由於Albee沒有經紀人，男友也順理成章地陪她上通告，宛如小助理一般，她說：「男友是表演藝術者、演員，對我來說亦師亦友！」崇拜男朋友的心思藏不住。至於先前Albee上TVBS網路節目《威廉沈歡樂送》和主持人沈玉琳一起泡溫泉，男友會不會吃醋？男友對此則回應：「我當天也有一起去！不會吃醋啊，反而想一起下去泡，感覺很舒服。」

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