黑澀會美眉新相被批：越整越醜樣！　Albee神回應化解公關災難

個性直爽的台灣女星Albee（范乙霏）日前受邀擔任棒球賽的開球嘉賓，並透過社群網站分享了一系列穿著球衣，充滿青春氣息的美照，不過卻有網友看了覺得Albee「越整越不好」！

網民狠批越整越醜樣！點圖看Albee「出事相」及美照▼▼▼

+ 23 + 22 + 21

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

Albee則解釋其實是開了美肌濾鏡但她又不知道怎麼關，也回應安慰她的網友「沒關係啦！我本來就不是靠臉吃飯的」，雖然被質疑整形，但她並未動怒，而是放上哭哭臉的表情符號，溫和又撒嬌似的做出澄清。

相關圖輯：丫頭真實身材曝光！一坐低驚現雙層肚腩 10日激減2.6公斤靠這招（點圖放大▼▼▼）

+ 38 + 37 + 36

而有網友留言「沒有整吧？」，Albee也與網友互動，她坦言怕痛，「先這樣就好了」，被網友讚美她「這麼美沒有地方需要整」，她則稱因為看多了整形失敗的新聞，直呼「我很怕死」，笑說自己沒有要做最美的，「普通可以美就好」，要網友別擔心。

相關圖輯：黑澀會瑤瑤斥雙魚女「借醉行兇」 藝人票選最強小三星座（點圖放大▼▼▼）

+ 9 + 8 + 7

延伸閱讀：

網友直擊野生Angelababy 素顏模樣撞臉「范瑋琪」

婚姻出問題？郭碧婷嘆「悔不當初」 婆婆向太揭真相

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】