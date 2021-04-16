無限斜棟︱沈殷怡收起性感　扮癲喪喊獲勁讚：被美貌耽誤嘅演員

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-16 13:15

由陳卓賢（Ian@MIRROR）、黃定謙以及盧慧敏（Amy Lo）主演的ViuTV原創劇《無限斜棟有限公司》成為不少粉絲追看的劇集，除了三位主角顏值夠高、配搭夠新鮮外，劇中的配角和客串陣容都非常強勁，分別有影帝太保、影后葉童等等。而ViuTV女神沈殷怡（Shirley）最近在劇中的演出亦獲網民大讚有進步，更成功搣甩「廢Shir」之名。

ViuTV女神沈殷怡（Shirley）最近在劇中的演出亦獲網民大讚有進步，更成功搣甩「廢Shir」之名。（影片截圖）

Shirley在劇中飾演癲喪女子「趙南菲」，因不滿小時候被媽媽拋棄而以恐怖電影情節誣衊其非自己生母並禁錮自己。她放棄固有的靚女形象以素顏示人，為演繹角色的神經質不時大叫、掙扎，可說是用盡全身力氣。最後一幕講到Shirley親眼看着媽媽被車撞，她由最初的不敢相信、去到無助、爆喊痛哭，再原諒媽媽的過程，不少網民大讚她的喊戲有層次，更直言被她感動：「好大進步，尤其最後嗰幕真的好感動、好想喊」、「被美貌耽誤嘅演員」。

逐格睇Shirley的演出：

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還記得當初Shirley因拍攝《美女郊遊游》被冠上「廢Shir」之名，如今演技大爆發，憑着努力贏得觀眾認同。她早前接受《香港01》訪問時說因得到導演稱讚而非常開心：「好開心好開心，拍完最後一場，導演同我講咗句：『我覺得今次搵啱咗你！」亦表示今次的演出相當有難度：「角色情緒起伏非常之大，由一開頭佢一啲中學回憶，發展到之後佢處於一個報伏心態而扮癲，呢個心理上嘅轉折真係好難。」

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