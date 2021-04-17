無綫《開心大綜藝》傳不再惡搞高官　加時撼ViuTV首個音樂頒獎禮

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-17 10:46

無綫多年來一直是電視界的一哥，坐擁強大的觀眾群，其他電視台實在難以比拼，不過近年ViuTV的節目卻愈來愈受網民的喜愛，成為了無綫強勁的對手。無綫早前進行全面大革新，由曾志偉出任副總經理（綜藝、音樂製作及節目），務求為大家帶來更高質的節目。志偉新官上任後的首個作品《開心大綜藝》上周日首播，節目有扮嘢惡搞，也有歌舞表演，而無綫首席創意官（創意總監）王祖藍更扮高官，娛樂性豐富，觀眾與網民亦有讚有彈。

有傳無綫將加碼《開心大綜藝》對撼ViuTV首個頒獎禮。（資料圖片）

據悉《開心大綜藝》當晚直播收視有22點（約140多萬觀眾收看），較過去周日的16點（約100萬觀眾收看）平均收視高出4成，成績不俗。有消息指，無綫有意將明日播出的第二集加碼，將原先一小時的節目加長至兩小時，但目前仍在研究是否可行，不過，當中的扮嘢環節會作出調整，第二集會保留相同環節，但就不會再惡搞高官。由於《大綜藝》加長至兩小時將會影響下線節目《勁歌金曲》的播映，有指新一集的《勁歌》將會因應上述安排被抽起。如果《大綜藝》第二集真的加長至兩小時，那麼便會與ViuTV同時段播出的首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》來個正面交鋒，全程對撼，繼上周與《最後一屆口罩小姐選舉》對撼後，再次決一高下。可是，至今 (4月17日) 無綫的官方節目表依然未有更新，《大綜藝》第二集播映時間依然是一小時。

ViuTV將於今個星期舉行首個頒獎禮，MIRROR、DEAR JANE、陳柏宇、林家謙等人均會出席。（資料圖片）

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