大口青胞兄王鍾病逝終年74歲　曾有「寫實警匪片導演祖師」之稱

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-18 11:52

資深演員以及導演王鍾日前病逝，終年74歲，其家人將於後日（20日）假紅磡寰宇殯儀館為他設靈，翌日出殯。王鍾原名姜佩君，他的胞弟王青 ( 原名姜佩清），即大口青也是演員，兩兄弟當年先後加入邵氏電影公司，起初擔任武師，後來被發掘做演員，轉戰幕前。王鍾的表弟姜大衞向傳媒透露從朋友口中得知他逝世，可惜未能聯絡到他的家人。

王鐘日前病逝。(網上圖片)

王鍾活躍於1970至1980年代，他為麗的電視（亞洲電視前身）主演過以警匪為題材的《大丈夫》、《大控訴》等劇集，也曾參演《武狀元蘇乞兒》及《黑社會》等電影。他在1981年因批評「高薪無號召」而遭電視台解約，之後便主力在電影圈的發展，1980年他自編自導自演電影《金手指》，由於他在片中開創了香港電影警匪題材寫實風的先河，又在劇情中大膽描寫普通市民成為警方臥底潛伏進犯罪集團協助警方查案的故事，令他被喻為「寫實警匪片導演祖師」。其執導的作品包括《流氓公僕》、《老虎出監》以及《長短腳之戀》等。王鍾於1990年代淡出娛樂圈，有消息指他移居澳洲，近年回流返港。他於2005年客串演出由杜琪峯導演的電影《黑社會》，飾演因為拒捕而被車撞死的「和聯勝」坐館「吹雞」一角。