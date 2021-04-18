伍晃榮逝世13年　伍家謙爆恩師曾力保下屬險被炒：交人呀？交我囉

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-18 17:00

前TVB資深體育主播伍晃榮當年憑一句「波係圓嘅」將體育新聞講到出神入化而深入民心，更是不少香港人心中最出色的體育新聞從業員。不經不覺，他已經離世13年，每年都會發文悼念恩師的伍家謙今年亦不例外準時發文，並分享了當年伍晃榮為了力保所有體育主播而不惜向高層表示要辭退自己的一番說話，令當年還是新人的伍家謙深受感動。

伍家謙發文悼念恩師伍晃榮。（Facebook：伍家謙）

伍家謙回想當年自己初出茅廬剛剛入TVB做體育主播時，受到伍晃榮不少照顧，不但設身處地地教他國內對某些事情的價值觀，更親身示範了如何「做老細」：「話說入行不久，經濟尚未完全走出沙士陰霾，三不五時就傳要裁員，作為員工，惶惶不可終日。傳言終究成事實，記得那天只有我和伍生一起值班，各組主管開過大會，臉上都沒甚麼笑容。待他返回座位，我問：『伍生，係咪真係要交人呀？』他一臉好整以暇：『係呀。』我連聲音都在發抖：『咁你會交邊個出去呀？』（如今回想，不禁要嘲笑自己當年的天真，竟然期望他會在如此場合跟我說老實話）他輕描淡寫的揚揚手：『得啦。』然後轉身離座。」

伍家謙表示自己初出茅廬剛剛入TVB做體育主播時，受到伍晃榮不少照顧，更大爆對方當年為了力保所有體育主播而不惜向高層表示「交人呀？交我囉，我一個頂佢哋幾個。」（Facebook：伍家謙）

之後，伍家謙才從其他同事口中得知，原來伍晃榮與高層商討裁員問題時，曾霸氣講出一句：「交人呀？交我囉，我一個頂佢哋幾個。」多年之後，伍家謙再向伍晃榮求證當年這件事情：「他打著（着）哈哈稱是；我問他不擔心真的被炒嗎？『你都黐線嘅，梗係驚啦！』然後就笑笑帶過。多年後回想，我是深信他的舉動應該經過精密計算。藝高人膽大，要有他的江湖地位，才夠膽以自己作賭注；而最終我們又真的全組保留，一個不少。不過即使是經過深思熟慮的一賭，再環顧今日香港，上位者犧牲下方利益求存，屢見不鮮，就更懂感激伍生在那段歲月給我灌輸的觀念，等閒不敢造次。」

伍晃榮是不少香港人心中最出色的體育新聞從業員，他所講的「波係圓嘅」更成為了金句。（網上圖片）

伍家謙又表示，自己年輕時自視甚高，又自作聰明，板撞過不少，但伍晃榮卻對他處處包容，不但永遠第一時間為他解畫，體育新聞時間遭減短更總是親自出頭爭取，同時又對下屬非常嚴謹，因此自己有不少人生和管理的哲學都是從恩師身上學來的：「到如今開設了自己的公司，我依然用他的那套；伍生以身作則地告訴了我該如何擔任領導角色：對內嚴格，做好本份才不易被外人詬病；對外企硬，做大嘅要撐住啲細。犧牲下屬利益換取著數太容易，情理兼備又做到嘢才是真功夫。我常跟同事笑說我是老派人，大概，就是如此吧。」

伍家謙向恩師表示自己已成人父。（IG：@vinceng88）

伍家謙亦慨歎道，雖然恩師已經離世多年，但仍希望世人可以他：「希望在許多許多年之後，大家依然記得香港曾經有一位很出色很出色的體育新聞報道員，他叫伍晃榮。伍生，能夠在成長路上遇到您，我是何等的幸運，無論多過幾年，我還是想好好的跟您說一句：感謝，感謝。」他又向伍晃榮提到自己今年終於榮升爸爸：「遲些，就帶小怪獸s來探你；我會告訴他們，沒有這位叔叔的話，爸爸就不會是今天的爸爸。謝謝您。依然掛念。」

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