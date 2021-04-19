日日媽媽聲｜葉凱茵懷孕9個月因妊娠毒血流產　拒見BB最後一面

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-19 12:47

懷孕到生BB經歷重挑戰，生產就好似去鬼門關走一圈，只要見到BB平安健康一切都值得。葉凱茵2016年初懷孕9個月，正準備第二胎隨時降臨，點知因為妊娠毒血症痛失胎兒，自己亦有大量後遺症，呢日佢現身由余安安、羅敏莊和陳凱琳主持嘅節目《日日媽媽聲》，分享當年流產切膚之痛。

葉凱茵2016年初因為妊娠毒血症痛失胎兒，自己亦有大量後遺症。（影片截圖）

2009年，葉凱茵與圈外商人郭家樑結婚，2年後誕下兒子Orson，到16年初正準備第二胎隨時出世，點知傳來惡耗：「點估到短短半小時內，希望會變成絕望。早一晚我仲感受到BB心跳，第二朝起身覺得唔係好舒服，坐咗喺永一陣大約半個鐘，感覺到下體流緊血，15分鐘老公已經車我到醫院，去到產房做各樣檢查，睇BB心跳見到佢地面色一沉，無咗心跳。其實嗰一刻我好混亂，無諗過呢啲事會發生喺自己身上。打催生針生咗BB出嚟，姑娘有問我想唔想見BB最後一面，當時我係拒絕咗，因為我好驚，好驚嗰個畫面會永遠留喺我心入面。」

葉凱恩估唔到突然失去細仔，由天堂跌至谷底。（影片截圖）

患上突發性妊娠毒血症除了帶走BB生命，亦令葉凱茵差啲無命，身體出現好多後遺症：「高血壓、右眼有閃光，驚恐症，情緒都出現好大問題。」每當經過呢間醫院，或電視播出有關流產節目都會觸動佢嘅痛。大仔正在外地留學，令葉凱茵萌生想再生多個嘅想法，但醫生提醒佢要諗清楚：「雖然我曾講過我一定唔會再生，但呢個想法最近起咗變化，醫生同我講如果我想再要生要小心，因為好大機會再有呢個病。因為我仔仔去咗紐西蘭讀書一年，同佢分隔兩地，係好掛住佢。有時見到街上小朋友，就諗可唔可以生多個，但因為醫生建議同年紀唔細，都唔敢冒呢個險。」

葉凱茵指自己無勇氣見BB最後一面。（影片截圖）