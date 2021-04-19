伙記辦大事．短評一｜頭五集靠歐陽震華撐場　橋段欠新意成致命點

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-19 20:30

無綫劇集《伙記辦大事》於上周一（12/04）播出第一集，焦點當然是坐落在兩位男主角，歐陽震華（飾歐陽聰）和馬德鐘（飾戴政君）身上，兩位每一至兩年才有一套TVB劇作品，再配上萬綺雯（飾徐曦怡）的話，號召力是絕對足夠有餘的，不過睇完第一至五集後，《伙記辦大事》卻予人一種有甩到「清一色對對糊」卻不懂食糊的感覺，浪費了一班好演員。

如果「辦大事」係解廁所事就真係神劇，可惜唔係。（《伙記辦大事》截圖）

有「伙記」但係睇唔到「辦乜大事」

一劇之本，除了劇本、演員，其次重要的一定是劇名，因為劇名代表住套劇，同時告訴觀眾劇集的內容，改得不好會直接影響收視。《伙記辦大事》，顧名思義就當然不是廁所的「辦大事」，而是警察（警察之間會互相稱呼「伙記」）做大事，但是，由第一集歐陽震華由G4被「燉冬菇」降職至交通部，再介紹馬德鐘出場，直到第五集歐陽震華解決了交通撞車案為止，都始終沒有解釋到到底劇中的「伙記」在辦什麼大事。

陳瀅係吸引嘅。（《伙記辦大事》截圖）

主線故事欠奉

例如《反黑路人甲》、《踩過界》和《失憶24小時》的劇情都有貼題，更甚至上一套《大步走》的首集，也有姚子羚跑步的場景，最起碼大家都知道劇集與長跑有關，而《伙記辦大事》除了歐陽震華查案，陳瀅夾在馬德鐘和楊明之間外，就沒有其他了。

睇完五集只係知歐陽震華查案，其實劇名改做《陀槍師姐》都可以。（《伙記辦大事》截圖）

浪費咗歐陽震華

明顯能看出《伙記辦大事》會以歐陽震華代表的警察一方和馬德鐘代表的社團一方對決為焦點，但過了五集依舊未見雙雄碰面的畫面，既然是主角，是不是該安排他們碰面，好讓之後劇情更順利地發展下去？據消息透露，劇集在拍攝時由第一集到最後一集都是靠「飛紙仔」，劇本混亂的情況，其實某程度上都反映了在螢幕上。不知道主線劇情會不會在以後的集數浮現，但依照頭五集發展還是不見蹤影的，希望踏入第二週，各人物已出場，故事追看性會增強吧。

又係靠執銀包識女仔。（《伙記辦大事》截圖）

舊橋用太多次就會變「老土」

「橋唔怕舊，最緊要受」，其實就適用於「追女仔」上面。踏入廿二世紀，如果馬德鐘和陳瀅的第一次相遇，是用男幫女拾回銀包而相識的話，就真的是太老土了。難道除了這個老是常出現的「舊橋」外，就沒有其他新招？

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