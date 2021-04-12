伙記辦大事｜歐陽震華拍劇例必高收　《陀槍師姐II》衝破47點

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-12 20:30

無綫（TVB）新劇《伙記辦大事》今晚（12/04）就會開播，睇完一個多月的《大步走》，大家終於可以轉換一下心情。《伙記辦大事》由歐陽震華、馬德鐘、萬綺雯及陳瀅領銜主演，還有馬蹄露以及楊明，相信熱愛警匪律政題材的觀眾一定會打開電視機支持。其實劇中主角歐陽震華素來都有「收視福將」之稱，入行近40年來參與過近6，70套劇集當中，有不少都錄得好收視。

歐陽震華在《伙記辦大事》中飾演意外調查組總督察。（劇照）

根據資料顯示，歐陽震華主演的劇集當中，有17套劇集超過30點，其中《洗冤錄》、《金裝四大才子》、《法證先鋒》以及《美味天王》四套劇集成績超然，最高收視達至40點，2002年的《陀槍師姐II》最高收視更衝破47點。歐陽震華的紀錄至今都似乎未有人能破，所以當年稱他為「收視福將」其實都十分符合現實。

歐陽震華客串過《愛回家之開心速遞》。（梁碧玲攝）

歐陽震華也憑《洗冤錄》一劇奪得「我最喜愛的男主角」（該年分別設有「我最喜愛的電視角色」、「我最喜愛的拍檔」以及「我最喜愛的男女主角」四個獎項），成為「香港視帝」，亦是第一位訓練班出身的「最佳男主角」。

點擊下圖睇邊幾套劇過30點：