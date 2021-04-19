姜河那被質疑與張紫妍自殺案有關　記者暗示其經理人是事件關鍵

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-19 18:49

早前前韓國記者金容浩在YouTube預告，姜河那疑與2009年的張紫妍自殺案有關，因而成為焦點。昨晚（18日）金容浩在一直播中解釋其關係，鬧爆姜河那所屬公司老闆金泰浩（音譯），叮嚀姜河那要帶眼識人。

前記者金容浩最終沒有提及姜河那與自稱唯一證人的尹智旿的關係。（YouTube截圖）

由於姜河那出道以來零負評，是韓國演藝圈中的「美談製造機」，因此金容浩的預告備受關注。可是昨晚的直播中，金容浩沒有提及姜河那與自稱唯一證人的尹智旿的關係，反而公開了姜河那現時所屬公司TH Company老闆金泰浩，是當年張紫妍的其中一位經理人的事實。金容浩大爆金泰浩當年接受調查時，疑想脫身而多次講大話，涉嫌隱瞞事實和偽造證供等。

姜河那前年與金泰浩成立新公司時，被大讚有義氣。（YouTube截圖）

金泰浩後來成為了姜河那的經理人，兩人合作近10年後，姜河那前年與金泰浩一同成立新公司TH Company，當年姜河那更被大讚有義氣。可是金容浩就直指金泰浩人品有問題，質疑他耍手段把姜河那帶走，提醒姜河那要帶眼識人。姜河那證實與張紫妍自殺案無關，粉絲都放心不少，亦再一次證明了他的好人品。

姜河那正在忙宣傳新戲，相信工作未有被影響。（Viu《K1頭條》）

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