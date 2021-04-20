朱敏瀚爆粗、馮盈盈扮AV女優　myTV特備節目「激」過開心大綜藝

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-20 07:30

《SUPER FIVE》由 麥美恩、馮盈盈、簡淑兒、朱敏瀚、麥大力主持，對白勁多踩界位，就好似朱敏瀚問麥美恩「扑得開唔開心」，馮盈盈在旁補充表示：「通常扑嘢都係享受過程」。（影片截圖）

myTV SUPER特備節目《SUPER FIVE》由 麥美恩、馮盈盈、簡淑兒、朱敏瀚、麥大力主持，未知是否節目暫時只在myTV上架，所以幾位藝人都玩得特別放，喺「賣魚勝」環節當中，玩家需要將自己嘅魚撈給對手，到最後魚量最少嘅玩家為之勝出。

朱敏瀚話自己「鞭鞭有力」同「好持久」。（影片截圖）

喺拍攝賽後感時，麥美恩直斥馮盈盈出矛招係垃圾，馮盈盈手執一條被佢玩到魚尾變形嘅魚表示：「我係垃圾， 而且係好L垃圾。」之後問朱敏瀚撈到嘅魚咩情況，朱敏瀚一臉自信表示：「物似主人形，鞭鞭有力，你睇佢而家仲fing緊，幕後啲人話佢好快無電，但落喺我手，已經5小時。（好持久喎！）我平時都係咁！」又笑指馮盈盈連魚都玩死「你好L垃圾」。

神之配音其實係惡搞環節。（影片截圖）

節目另一環節「神之配音組」係會播出劇集片段，幾位藝人要即場重新配音。工作人員播出《機場特警》張振朗同朱敏瀚喺天台對話一幕

原先嘅對白為：

張振朗：「我又唔係MAN SIR，點幫你呀？」

朱敏瀚：「我想好似你咁fit」

張振朗：「想好似我咩?」

朱敏瀚：「我想好似你咁fit」

張振朗：「係咁易傾兩句啦」

被惡搞之後，朱敏瀚將「我想好似你咁fit」改為「我想比你鞭」、「我想晚晚比你鞭」，而麥美恩版本就變為「我下面有啲癢喎、我幫你搔、我自己搞、我真係好想幫你、咁你過嚟啦」令整個畫面變得十分重口味。之後輪到麥大力上場，由於發音問題，令一句「咁我以後喺gym room望住你推」變成「望住你吹」，聽到馮盈盈十分興奮，而麥美恩更開心到將大力叫成「大碌」。

朱敏瀚話節目令佢無晒形象可言。（影片截圖）

點擊睇惡搞對白

+ 5 + 5 + 5

之後眾人為《踩過界II》配音時，朱敏瀚過份地投入，搞到爆粗收場「我已經夠樣衰架啦，估唔到仲有人樣衰過我，唔X係呀」全場人再次爆笑，而馮盈盈就話「我都估到呢個遊戲會出事，我以為係自己，估唔到係Brian。」其後到馮盈盈為《陀槍師姐2021》配音時，明明係一幕離婚喊戲，但佢就配上日文AV中經常出現嘅對白「だめだ（da me da）、気持ちいい（ki mo chi）、ぃく(i ku )」之後仲問麥美恩等人，加入東灣風味後，有否感覺更新鮮……連字幕都打出「究竟我睇緊啲咩」。

馮盈盈激情演繹AV對白。（影片截圖）

同樣係綜藝節目，雖然《SUPER FIVE》只得五位主持，但無綫絕對可以考慮將《SUPER FIVE》安排喺翡翠台播出，絕對唔輸蝕畀盧苑茵扮米蘭，又或者係江美儀扮莫文藝。