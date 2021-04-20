青春不要臉｜戴祖儀學生look拍啜戲Take咗十次　邊個男星咁幸福？

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-20 15:00

由戴祖儀、余德丞、丁子朗和劉穎鏇等主演的無綫新劇《青春不要臉》正拍得如火如荼，日前（18/04）一班藝人在拍攝學生畢業才藝的場口，戴祖儀、游嘉欣、王虹茵、黃凱儀余德丞和丁子朗等人還以中學生造型亮相。

戴祖儀學生look，好青春。（葉志明攝）

戴祖儀接受《香港01》訪問時說：「我個角色係一個為夢想而奮鬥，勇敢嘅女仔，所以我覺得同自己都幾似。」她表示，現在劇組台台前幕後都習慣了叫她做劇中角色「溫楚瑜」：「Cut咗機都會咁叫我，佢哋覺得個名係屬於我。」

同場仲有好多「學生妹」。（葉志明攝）

提到中學生生活，原來戴祖儀在中學時十分活躍，她說：「足球隊、籃球隊、排球隊、游水、田徑、長跑、越野（賽跑）全部都玩過，又做過學生會會長，仲有好多唔同嘅幹事，中學生活真係非常多姿多彩。我真係好掛住中學時光，數數吓都畢咗業有一月啦。」

原來係丁子朗同戴祖儀啜啜。

其中有一幕戴祖儀還在丁子朗拍攝接吻戲，她更形容感覺十分好：「其實之前已經拍過幾次同丁丁嘅Kiss戲，所以都冇咁緊張，不過個場景有好多人意外發現我哋Kiss，今次好多人望住，所以又變咗好緊張，哈哈，緊張係太多觀眾，不過呢個唔係螢幕初吻，螢幕初吻係喺《刑偵日記》。（事前有沒有食香口膠？）事前有食嘅，丁子朗都冇口臭，感覺良好！」她也表示，這一場戲拍了好幾Take：「唔同角度鏡頭加埋，差唔多鍚咗10次。」

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