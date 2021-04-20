邱鋒澤被采子戴綠帽　陳零九反成公審對象　IG嬲爆網民：很瞎！

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-20 17:00

台灣唱片公司老闆邱鋒澤被旗下女歌手兼女友采子戴了綠帽，許多圈內好友紛紛選邊站，同組「九澤CP」的陳零九日前凌晨突然暴走，發文說：「不是沒有PO出來就沒有關心，不要老是用自己的視角去看事情。」疑似不滿許多網友留言抨擊他不替好友說話。

邱鋒澤和采子秘密交往一年半，隨著一同創立公司的好友張暐弘晾出合照以及采子的感情風暴，使得這段戀情因此曝光，也間接證實了采子的劈腿行為。過去采子在邱鋒澤旗下打響知名度，又因「狼人殺」結識不少好友，如今被公司「原音兄弟」解約切割，不少好友紛紛取消關注她的IG，包含陳零九、偉晉、婁峻碩、小賴、焦凡凡等人。

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而邱鋒澤僅透過同仁表示狀況還可以，仍未更新社群網站動態，兩大批粉絲湧入留言安慰，也有不少人由愛生恨，陸續在采子的IG瘋狂謾罵，看在眼裡的陳零九稍早發文表示：「不是沒有PO出來就沒有關心，不要老是用自己的視角去看事情，不要去揣測別人的心情，就事論事不要人身攻擊，也不要情緒勒索其他人去取消關注別人，很瞎！」

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陳零九也建議那些酸民可不可找點事給自己做，內文看似火冒三丈，他則解釋自己沒有生氣，顯然夾在中間的他相當為難，更不捨朋友們遭到網民欺凌。

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