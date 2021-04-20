廖啟智安息禮︱王祖藍鄺文珣唱詩歌道別　陳敏兒分享感人生活點滴

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-04-20 17:38

廖啟智（智叔）上月不敵癌魔逝世，終年66歲，其安息禮今日（20/4）於尖沙咀聖安德烈堂舉行。疫情關係，安息禮不設公祭，大眾可透過網上直播追思。智叔妻子陳敏兒分享時，便透露當年他們曾請兩個月假做背包客窮遊歐洲：「點知計錯數，佢要買張單程貴機票，趕返香港開工，我就等三個鐘，繼續搭平機票返香港，佢入閘前掉轉頭望我，喊咗出嚟，我亦忍唔住，流淚眼對流淚眼，好彩冇人問我哋係咪因為移民。」

教會詩歌班有不少成員是藝人：

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而大仔廖文哲發言時，便指自己率性隨心，父親則紀律性強，所以青少年時與父親關係不佳，更曾度懷疑彼此的愛：「我以為爸爸唔鍾意我，但係每次我喺澳洲讀書返嚟，喺機場睇到佢嘅笑容，我知道佢係從心底裏想見到我。」他又透露小學高年級時，要求自己一個人返學放學，智叔說好：「佢擔心但尊重自己嘅決定，但原來佢有幾次偷偷跟喺我身後，確保我嘅平安，佢對我嘅愛接近沉溺程度！」

至於二仔廖文信便說自己從事製作後，不時向父親問意見，又指自己成為了父親「最後一個學生」：「喺醫院時我讀故事畀你聽，你教我抑揚頓挫，成為咗我哋之間嘅新活動。」