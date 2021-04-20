廖啟智安息禮︱陳敏兒分享臨別畫面　智叔淚不停：冇諗過要丟低你

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-04-20 18:58

廖啟智（智叔）上月不敵癌魔逝世，終年66歲，其安息禮今日（20/4）於尖沙咀聖安德烈堂舉行。疫情關係，安息禮不設公祭，大眾可透過網上直播追思。大會除了安排詩歌班獻唱送別智叔，亦有播放智叔生前的演出片段，而智叔太太陳敏兒亦有在短片結尾以簡單數句總結了丈夫的一生：「作為一個演員，佢盡力滿足要求，作為一個爸爸，供書教學，陪伴孩子成長，佢曾經講過：『我好擔心你，我好唔放心你』，因為覺得未能完成丈夫責任，作為病人，佢係醫生口中A+病人。我作為妻子，『廖啟智，我以你為榮』」。

陳敏兒在會上播放的短片結尾以簡單數句總結了丈夫的一生。（直播畫面）

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會上，陳敏兒亦有分享與智叔臨別時的情況：「佢喺病房，係咁流眼淚，面對生離死別，佢好唔捨得，正正係佢放唔低啲仔，放唔低個老婆，佢同我講，係打算殿後，佢講『敏兒，我冇諗過要丟低你，而家要留低你，辛苦你喇！』佢就係一個咁有責任感嘅人，佢唔係害怕死亡，佢只係唔捨得我哋，但我哋三個好想畀佢知道，我哋好掂，好會保護自己。」

陳敏兒在會上分享與智叔臨別時的情況。（直播畫面）

另外，她又大讚安息禮佈置好靚，「相信智叔一定會收貨」，亦指自己沒有想過這麼多人前來送別丈夫：「好感謝你哋送咗最後一個禮物畀廖啟智，聯手打造送畀佢嘅人生金像獎，我而家代智叔領獎。再一次多謝大家對智叔嘅愛，多謝你哋！」

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