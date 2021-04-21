大整蠱｜鄭融扮愛犬被車撞死演技大爆發　林穎彤現場驚到爆喊

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-21 12:30

TVB J2台播出的整人節目《大整蠱》近日播出，引來不少迴響，反應亦相當不錯，昨天（20日）播出的一集整人對象是林穎彤（Bella），而歌手鄭融就是負責整蠱Bella。

艾粒係《大整蠱》入面嘅旁白。（IG：bigbigchannel_official）

節目中鄭融作客到《#後生仔傾吓偈》，當天鄭融亦帶了愛犬皮皮出席，皮皮便交由安排給Bella照顧。當鄭融將皮皮交給Bella叫她放皮皮入狗袋中，放完後Bella便回到坐位上繼續主持節目，怎知道出現了一場「走狗記」，最後接觸者便是Bella，一切都安照原定計劃整蠱Bella，然後皮皮的真主人靜雞雞將皮皮帶走，只剩下一個寵物袋在現場。

夾份整蠱Bella。（IG：bigbigchannel_official）

當Bella去到找皮皮時候，已發覺皮皮已失了蹤，整個廠的人都在找皮皮，鄭融亦表現一副相當擔心的表情，Bella這時表情則是相當害怕，連說話也口吃起來，旁白的少爺占笑言鄭融很好戲，神情到位，令Bella勁擔心、害怕和慌張，這時候Bella已經開始哭起來。

皮皮係主角。（IG：bigbigchannel_official）

找了皮皮一段時間亦找不到後，節目繼續錄影，鄭融說：「不如繼續開始錄影帶。」Bella坐在鄭融身旁相當大壓力，期間鄭融哭了起來，少爺占又再一次大讚鄭融真的演技大爆發。然後整蠱行動升級，節目突然要中斷拍攝，有人出來說皮皮被車撞了，鄭融即刻跑出去，在旁的Bella崩潰了，哭出來，節目中的主持們每一個人都出來安慰她，最後Bella出來看見鄭融「喊晒口」，也在說對不起，不過鄭融大呼：「我真係整蠱你」，Bella才鬆一口氣：「真係嚇死我，仲想講對唔住」。

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