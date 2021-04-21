阮兆祥爆TVB籌備選秀節目　節目年輕氣息重：以前係無綫未出現過

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-04-21 21:30

祥仔同賴慰玲一齊做《好聲好氣》嘅主持。（梁碧玲攝）

阮兆祥（祥仔）近來受到曾志偉邀請回到TVB擔任綜藝節目主持，現時正在錄製真人show節目《好聲好氣》，接受《香港01》訪問時候他說：「自己都一陣子冇返嚟TVB做節目，今次重投TVB懷抱，我見到好多幕後幕前，所有兄弟姊妹都想做好個節目，好多趕緊後期，我見到大家都忙得好開心，喺公司梳化瞓覺，又喺洗手間沖涼，完全冇怨言，我見到大家有個種熱血，我覺得TVB太耐都冇呢種熱血，希望呢種熱血化成力量，再用全新節目感動觀眾回歸TVB懷抱，可以再省靚返個招牌。」

祥仔都話自己好耐冇返TVB。（梁碧玲攝）

祥仔說到希望「省靚返個招牌」幫助TVB，但近年來TVB節目的質素被指下降，他直言：「我諗我意思係想提供更多節目畀觀眾選擇，綜藝節目內容有好多，你見我哋4月嘅攻勢，包括唔少主題嘅綜藝，見到我哋TVB好多音樂節目，好耐冇加強音樂質素，年輕氣息都相當重。遲啲都會有好多唔同選秀節目，聽講有好多節目開緊會籌備當中，以前係TVB未出現過，作為觀眾我好都好期待。」

ViuTV音樂節目《Chill Club》好多後生仔睇。（香港01攝）

提到近月來，TVB與ViuTV的電視大戰正式開始，TVB出招有《開心大綜藝》去抗衡ViuTV的音樂頒獎禮，不過有不少網友都力撐ViuTV的音樂頒獎禮比較好看，祥仔說：「當然網上評論我哋非常之接受，但網友嘅評論係咪代表所有迴響呢？咁亦都未必，有時候見到街邊好多朋友可能撞到我哋，會反映好多意見，就我自己經驗所得呢，朋友睇完我哋《開心大綜藝》或者有啲節目都有好多好好嘅迴響，佢哋睇完都話好開心，可以有一家大細一齊坐嚟睇。當然我哋每一集做完都會有檢討，希望大家繼續畀意見，我哋繼續做好佢，因為一個好節目唔易做，希望收集多啲意見，成為一個盡善盡美嘅節目。」

祥仔希望吸納返更多年輕觀眾睇TVB。（梁碧玲攝）

網上不時都會有網友討論到觀看TVB的觀眾都是上了年紀，觀看ViuTV則是較年輕，像分了兩批觀眾層面，祥仔笑言：「咁咪好囉，冇乜所謂，各取所需，咁我哋都有觀眾調查，其實都反映到有一班觀眾係鍾意睇我哋，同樣係佢哋收視報告裡面年輕觀眾多啲年長未必有咁多，咁我哋都係服務大眾。當然希望可以由年輕同年長都鍾意睇，但每個人都有佢選擇，我都尊重，我哋都要承認嘅，因為收視報告成年人係鍾意睇我哋節目多少少，咁希望做一啲內容吸納年輕觀眾。其實我哋冇捨棄呢一班年輕觀眾，其實你見到我哋收到網友們迴響，我哋都積極回應，咁希望越做越好。」

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