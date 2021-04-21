蔣雅文IG突然宣布結束七年婚姻：祝福我們都能遇到對的人

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-21 18:51

現時38歲的蔣雅文在2014年與台灣老公朱經維結婚，隨後更移居台灣，經營飲食生意，約於去年年中，蔣雅文曾透露過與丈夫「分開發展」，丈夫留在台北，她就回花蓮本店。惟她今日（21/4）突然在個人IG分享一張獨自的婚紗照，並透露與「前夫」有「互相尊重選擇的權利」：「去年決定把心地台北店收了，先去燙了一頭捲髮，再獨自到台中拍攝了婚紗照，不為別的，只想為這個身份留個紀念，其後訂了回花蓮的車票，也開始了新的生活，這段時間經歷了搬家、回港辦攝影展、報考解說員志工、攝影集出版，現正忙著上課考試寫作業，如果能成功考上保育解說員資格，這個夏天將會在大海上渡過。

Mandy和前老公婚後生活較低調，間中也會在社交平台放閃。（蔣雅文IG）

為什麼選擇現在才來說明，的確是花了點心力整頓自己，歸零後需要時間重新找到定位。現在的我希望能活得更坦然自若，迴避了許久的話題，也是時候親自作個總結，但沒太多需要交代的，現階段的日子過得很踏實快樂，如果是擔心豆花的朋友。雖然大家能見面的機會少了，但牠依舊被主人疼愛著，至於跟前夫的關係，我們沒有過多灑狗血的劇情，感恩能互相尊重選擇的權利，就互相給予祝福，祝福我們都能遇到對的人」。

蔣雅文突然宣布離婚。（IG@yawen_j）

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