蔣雅文與前夫最後的合照　朱經雄：我跟店娘就先休息了！

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-21 20:49

移居台灣多年的蔣雅文今日（21/4）突然在IG寫下「前夫」暗示自己已經離婚，結束七年婚姻，消息傳出後令不少網民為之震驚，因為她與「前夫」朱經雄的社交網站上亦無分開的端倪。

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蔣雅文突然宣布離婚。（IG@yawen_j）

雖然蔣雅文與朱經雄的戀愛一直都非常低調，就算連合照也寥寥可數，最後一張公開的合照都已經是去年6月份，他們在台北開設的甜點店結業的一天，當時朱經雄亦在個人IG寫道：「浪漫的金師傅（我）與大家最後一天的心地日常台北店，畢業典禮！希望之後大家都能鵬程萬里，找到屬於自己的快樂！我跟店娘就先休息了！赤峰街，再見囉～我在這裡太久了，想去新的地方晃晃了，做些新的事情，大家再期待看看吧！近期要找我工作的朋友也都歡迎，我們一定會合作很愉快的！珍重，再見」，一句「我跟店娘就先休息了」，大概10個月之後，今天「休息」就變成這個意思。

當時朱經雄也沒站在蔣雅文身旁合照。（IG@asanogonza）

根據蔣雅文的「離婚文」上寫道，台北店結業之後，她除了將甜點店移師到花蓮經續經營之外，她人也同時搬到花蓮，而朱經雄則留在台北發展，自此之後，二人再也沒有公開過合照，分開生活甚至沒有談論過對方。可是，蔣雅文的愛犬「豆花」卻沒有跟隨她移居花蓮，照顧豆花的重任也交了給朱經雄，而朱經雄也會不時在個人社交網站上分享與豆花的合照。

不過，已經移居的蔣雅文也曾在今年1月份回到台北探望豆花，當日她還是抱著超興奮的心情，可是那趙回台北之旅，她卻已經沒提過「前夫」朱經雄，但畢竟，二人「分開發展」已經超過半年。

看看可愛的豆花：

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