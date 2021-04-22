【安眠書店】Netflix宣布第三季年底回歸　《獵魔士》同步上架！

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-22 17:00

新冠肺炎疫情持續一年多，由於歐美各地去年都實施嚴格的居家隔離，導致多個影視串流平台包括Netflix、Amazon、HBO、Apple TV+等都宣布延遲拍攝新劇，近百部美劇受牽連。慶幸去年底疫情稍趨緩和，讓部分影集得以復工，當中包括Netflix人氣劇《安眠書店》（YOU）及《獵魔士》（The Witcher）。

【新冠肺炎】疫情席捲美國新劇全面停拍 劇迷將陷「世界末日」？

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Netflix昨日（21/4）宣布第一季財政報告，Netflix內容總監Ted Sarandos《獵魔士》、《安眠書店》新一季將於今年第四季上架。此外，「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）主演的科幻電影《Escape from Spiderhead》、《眼鏡蛇道館》（Cobra Kai）、動作電影《Red Notice》等都會在年底播出。

消息指《獵魔士》第二季終於在本月頭拍攝完畢，新一季劇情主要講述Geralt（Henry Cavill飾）深信Yennefer（Anya Chalotra飾）已在戰役中喪生，便帶着Ciri（Freya Allan飾）去到兒時成長的家Kaer Morhen，並誓死保護Ciri及其體內的神祕力量。另外，《安眠書店》原本去年10月開拍第三季，可惜在聖誕假期過後遇上疫情惡化，製作團隊延至今年一月才恢復拍攝工作。