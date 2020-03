【新冠肺炎】疫情席捲美國新劇全面停拍　劇迷將陷「世界末日」？

新型冠狀病毒(又稱武漢肺炎)肆虐全球,近日歐美多國的疫情愈來愈嚴重更波及演藝圈,包括奧斯卡影帝湯漢斯證實確診,不少電影都押後上映和停拍。今日再有多個影視串流平台包括Netflix、Amazon、HBO、Apple TV+等都宣布暫停拍攝新劇,近百部美劇受牽連,如果疫情持續下去,而未來大半年的新劇均播出後,而正在拍攝中的劇集需要繼續停拍,恐怕會「鬧劇荒」!

+ 3 + 2

Netflix停工至少兩星期 《獵魔士》第二季上架或遇阻

鑒於疫情持續,Netflix方面經已宣布旗下劇集都會全部暫停拍攝至少兩星期,而在美國、加拿大拍攝的人氣劇《怪奇物語》、《獵魔士》(The Witcher)、《Lucifer》等都全部停拍,而有份參與拍攝《獵魔士》第二季的《權力遊戲》(Game of Thrones)男星Kristofer Hivju(飾演Tormund)今早亦確診,片場除了需要全面清潔及消毒之外,劇中演員及製作團隊都需要自我隔離兩星期。雖然目前只停拍兩星期,若疫情在歐美地區大爆發的話,更會將暫停拍攝的時間延長。劇集原本預計今年8月拍攝完畢,暫時還未知道會否影響第二季於2021年上架的計畫。

除了Netflix幾乎所有影視串流平台及電視台都作出相應的措施,Amazon都宣布停拍所有劇集,原本正在紐西蘭拍攝的《Lord of the Rings》劇集都受到影響。因紐西蘭政府日前實施嚴格入境管制,任何抵達當地者必須自我隔離14日,故劇組決定宣布停拍至少兩星期,目前還未確定何時會恢復拍攝工作。

Apple TV+新劇無限期停工 真人騷都要「休息」

Apple TV+都宣布旗下製作《晨早直播室》(The Morning Show)第二季、《重見光明》(SEE)第二季、《靈異女僕》(Servant)第二季等都無限期停拍。Hulu的《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)、Marvel Studios的《Loki》及《WandaVision》、BBC的《Peaky Blinders》等,而《The Falcon and The Winter Soldier》則暫停了在布拉格的拍攝,移師至美國亞特蘭大片場。另外,不少娛樂節目包括直播清談節目及真人騷都想繼停拍,包括《The Tonight Show With Jimmy Fallon》、《The Ellen DeGeneres Show》、《The Late Late Show with James Corden》、《America's Got Talent》、《Survivor》等,冇電視睇仲唔係「世界末日」?

點擊下圖看更多停拍歐美劇集: