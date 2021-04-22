雙祥見｜黎耀祥數圈中豪爽藝人：萬梓良會預先喺飯堂放底錢

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-22 20:30

黎耀祥同阮兆祥細數圈中豪爽藝人。

阮兆祥及黎耀祥於新一集《雙祥見》中的煮食環節大煮生蠔，過程中阮兆祥談及圈中的生活也經常有前輩大方請客，他最記得自己剛入行時每次和梅姐(梅艷芳)聚會時她都會大方結賬; 另外曾志偉每次完成獎門人節目後均會有檢討會，他都會帶大家邊開會邊食宵夜，每次人數最少也有兩圍，持續了將近一年，非常大方。

阮兆祥話曾志偉每次錄影完變門人之後，都會邊開會邊食宵夜，每次最少兩圍人，食足一年有多。

黎耀祥提及到萬梓良也是圈中數一數二的豪客，當年拍攝《大家族》時他經常會在飯堂預先放下錢，讓所有人到飯堂食飯時也不用付錢，更額外多放幾百元給食堂的老闆煲靚湯給所有工作人員喝，十分貼心。除了豪爽別人，萬梓良也十分捨得豪爽自己，當時於馬來西亞拍外景也選擇入住總統套房，黎耀祥記得到他房間對劇本時十分驚訝，因為他的房間大得嚇人，比自己的家還要大得多，令剛入行的他見識不少。

二人都表示周潤發係男神中的男神。

二人之後大談心目中的男神，阮兆祥的男神則是發哥周潤發，最欣賞是他獨有風流倜儻的魅力。黎耀祥聞言也非常認同，尤其發哥的親切是沒有人可以抗拒，他記得每逢在清水灣出外景，愛行山的發哥每次一見到外景車都會主動上前打招呼，而且還親自買上兩大袋飲品給大家，令黎耀祥也不禁稱: 「神愛世人！」他對別人的愛護和親切是無人能及。阮兆祥也曾親身感受過發哥的「神蹟」，他記得當年剛入行時需在一場頒獎典禮上找各位巨星錄一些節日祝福語，他在遠處已看到被重重包圍的發哥，於是他戰戰兢兢地走近，抓緊了一個機會便打岔簡單做了自我介紹，然後問發哥可否錄一些祝賀說話，發哥說好，等一會完成後便會過來找他。於是阮兆祥便乖乖站在一旁靜候佳音，當時他心想有那麼多人都找他拍照錄音，等他訪問錄音他應該也不會回來。隔了一會兒他竟然在他面前出現，第一句便說：「阮兆祥，我現在可以錄音！」這一句說話令阮兆祥十分震驚，因為在一個這麼好人的場合上，發哥竟然記得一個只提了一次的名字，對他來說這便是發哥的魅力所在。

同場加映：姜濤變壞了 嘟嘴斜望Polly胸部再鉗實阿Dee「佢冇象㗎」