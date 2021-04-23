考有Feel︱MIRROR不顧形象玩遊戲　姜濤「最強反差萌」成節目王牌

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-23 12:30

ViuTV綜藝節目《考有Feel》由阮小儀、呂爵安（Edan@MIRROR）和黃奕晨（Dixon）主持，男團MIRROR、ERROR全員不顧形象喪玩遊戲成節目最大賣點，粉絲最開心看到偶像們放下包袱，展現最真實瘋狂一面，這種反差感亦大大增強節目的追看性。

ViuTV綜藝節目《考有Feel》由阮小儀、呂爵安（Edan@MIRROR）和黃奕晨（Dixon）主持，男團MIRROR、ERROR全員不顧形象喪玩遊戲成節目最大賣點。

原以為一向行搞笑路線的ERROR會成為節目的王牌，殊不知「茅躉王」193出盡奇怪出貓招數都不及姜濤認真玩遊戲搞笑，不少觀眾直言：「有姜濤出現嘅集數最好笑。」就以日前（22/4）播出的一集為例，被隊友形容為「老鼠尿」的姜濤玩「究竟聽咗乜」時，他要以聲音做出「食奶嘴」給隊友估。姜濤首先嘟起嘴，這可愛的一幕已經令粉絲瘋狂Cap圖。

小儀隨後叫姜濤扮用家，他多次望向身旁劉若寶（Polly）的胸口，令全場拍爛手掌。當隊友AK與Stanley估中「食奶嘴」後，姜濤立即興奮拍手狂跳。主持小儀對於向來乖乖仔形象的姜濤做出以上舉動十分錯愕，並指：「頭先見證姜B成魔之路，佢咁壞係因為呢個遊戲而開始。」網民看到姜濤「成魔」不禁大笑，平時台上的他總是斯文靚仔，接受訪問時亦顯得成熟得體。不過一玩遊戲，就頓時變回21歲的大男孩，咬牙切齒、激動爆笑等等的表情表露無違，這種「最強反差萌」亦令姜濤成為最意想不到的節目王牌。

點撃逐格睇姜濤喪玩遊戲：

+ 7 + 7 + 7

+ 4 + 4 + 4

而網民的另一訴求，亦絕對能令節目昇華的，就是主持Edan可以加入MIRROR戰團一同玩遊戲。相信看過《膠戰》的觀眾們定會見識過Edan的喜感，被稱為「老鼠屎」的他總是被「綜藝之神」眷顧，他亦憑節目爆紅。作為《考有Feel》的主持之一，Edan未能發揮到他的搞笑實力，不少觀眾大感可惜之餘亦渴望看到Edan加入MIRROR一同大戰ERROR，希望節目組可以聽取民意，讓Edan有機會落場玩遊戲。

而網民的另一訴求，亦絕對能令節目昇華的，就是Edan可以加入MIRROR戰團一同玩遊戲。（IG/ @edanlui）

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