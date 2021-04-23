黎姿李嘉欣聚會合照超省鏡　分享美麗秘訣自曝「大家都好貪食」！

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-23 13:45

49歲黎姿雖已在2008年退出娛樂圈，但不時都會在社交平台分享動態，偶爾還會同圈中好友聚會，無論樣貌、身材都keep得非常好。

黎姿今年即將50歲。（Instagram@gigilai_official）

昨晚（22日），黎姿在多個社交平台曬出同李嘉欣high tea的短片，並配文寫道：「我們總是天南地北無所不談，暢談各種健康、美容、照顧小朋友的心得。和志趣相投的朋友一起分享美食分享生活，我相信是保持美麗的秘訣！A sweet friendship refreshes the soul.（甜蜜的友誼令人精神振奮）」

片中的兩人打扮隨性，妝容淡雅，氣質十足，一起交流平時喜歡的東西，包括化妝、護膚、飲食習慣等，李嘉欣表示：「我哋呢啲飯局呢，係靚嘅飯局，所以呢啲靚嘅飯局，亦都會令你用心去扮靚，好開心大家見面，我覺得有朋友一齊share啲美容心得，個心裏面會特別有團火，去keep著自己好啲，向美女CEO學習。」黎姿還笑言自己經常叫李嘉欣不要太貪吃：「我哋大家都好貪食，好鍾意食嘢，因為太貪靚，所以我成日都控制自己冇食咁多嘢。」等，言談間非常開心，看得出兩位閨蜜相聚，心情大靚。

兩位美人相當省鏡。（視頻截圖）

其後，李嘉欣在微博同IG曬出兩人合照，寫道：「聊呀聊已經让我更有動力去keep fit!果然係女神。」

李嘉欣曬出同黎姿的合照。（Instagram@michele_monique_reis）