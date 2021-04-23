林作練拳被師姐撳住打超慘　揚言打殘鍾培生：不惜一切代價！

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-23 18:07

跟師姐練習前，林作仍然相當風騷，擺晒pose俾傳媒影相。

林作與鍾培生的「百萬林鍾拳賽」已落實9月18日假九展Star Hall舉行，兩人正進行密集式訓練加操。今日林作就特別邀請傳媒到拳館展示訓苦練成果，期間林作更跟師姐上擂台對打，可惜全程挨打，狀況頗慘烈。

正式比賽開始，林作完全冇得打。(葉志明攝)

林作接受《香港01》訪問時，被問到剛才被師姐撳住嚟打，林作直言當食生菜，基本上每日都會這樣做。至於慘唔慘烈都只是觀點的問題，自己亦時預留實力，加上面對女士難免會有些尷尬。不過林作就表示：「你見到首先係打唔低我，唔好睇防守好重要，如果係純碎挨打，頭先嘅時間足以瞓低。識嘅話，睇落好似一面倒，咁樣挨10分鐘都可以冇嘢。」

林作影相嗰陣，真係幾有信心，嗰樣好似好打得。(葉志明攝)

問到首次接觸拳擊，自稱學習能力高的林作可有嘗試到挫敗的滋味。他坦言起初很難適應，辛苦又吃力，更試過練拳練到嘔，不過現時就愈練愈順。林作指現時每日去拳館訓練都會至少練一課，有時狀態好會一日練三課，再配合飲食增磅就事半功倍。

林作嘗試用腹肌擋師姐嘅重拳......結果.....(葉志明攝)

提到已報名5月1號參加人生第一場公開賽，林作表示信心十足，並希望以實戰增強自己的能力。問到有冇信心打贏鍾培生，林作揚言要打殘對方：「我已經諗定打贏佢之後要講啲乜嘢！」至於要用幾多局打贏鍾培生，林作坦言最緊要贏到：「負上不惜一切嘅代價！最緊要贏！」，至於有何說話要跟鍾培生講，林作直言：「我覺得我可以代入到佢心境，如果打得唔夠勁，輸咗嘅話，好Sorry囉。我擔心佢啊！我亦都明白佢而家壓力實大嘅，希望佢睇完我今日呢啲片段會放鬆少少，但係仲有四、五個月，睇住嚟啦！」