Stephen傾︱肥仔@ERROR數度爆喊承認愧對父母：好想帶佢哋去旅行

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-23 20:05

梁業@ERROR（肥仔）作客陳志雲網台節目《Stephen‧傾》，他邊唱邊接受陳志雲訪問，談到與家人的關係時更數度感觸落淚。肥仔因一個夢自覺有愧於父母，入行兩年多仍未能賺到錢養家，他哽咽說：「有幾晚發夢有親人離開咗，好真實。我坐喺床頭望住阿爸阿媽，好似對佢哋冇做過啲乜。」

談到與家人的關係時，肥仔更數度感觸落淚。（影片截圖）

肥仔續指最想帶父母去旅行，並有能力讓他們安享晚年：「間唔中都會發呢個夢，夢中我嚎哭喊到醒咗。如果我仲有第二隻歌，我想寫畀我阿媽，我唔想畀自己後悔。我未必賺到好多錢，但一直好想帶佢哋去旅行，而家只係喺屋企食吓飯，想令佢哋安享晚年。」他坦言有時因為工作太忙向媽媽發脾氣，事後亦有向她說「對唔住」，志雲隨即叫肥仔在鏡頭前向父母說「我愛你」，肥仔卻擔心太肉麻只說：「Daddy媽咪我會乖，會努力賺錢，應承一定同你哋去旅行，呢個係我短期目標。」

提到拍拖八年的初戀女友阿芬，肥仔指因自己貪玩忽略對方，曾分開一段時間再復合。陳志雲在現場開出「誘因」逼婚，笑言免費做婚禮司儀，而「鋼琴王子」陳雋騫亦會幫手現場音樂，肥仔笑指：「好強力嘅助攻，好進擊！我過唔到自己嗰關，想事業有成先（結婚），現在還好，但希望可以再好啲，屋企嗰邊冇咩負擔先Safe啲。」志雲繼續苦苦相逼，肥仔一臉尷尬指：「唔好講呢啲啦！」

點撃睇肥仔數度感觸落淚：

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