王祖藍重用「學院派」力捧賴慰玲雙線發展上位　傳力邀梁嘉琪回巢

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-24 11:38

王祖藍早前獲無綫大股東黎瑞剛「欽點」加入無綫，今年1月無綫董事局主席許濤親自撰文宣布由王祖藍出任首席創意官。有指演藝學院出身的祖藍，將會重用一眾同是演藝學院畢業的「學院派」藝人，包括賴慰玲 (Winki)、鄧智堅、何遠東以及吳嘉儀等。當中於今年初奪得萬千星輝頒獎禮「最佳女配角」的Winki更備受力捧，除了演戲，近日又於新節目擔任主持。

曾志偉和王祖藍正式回巢。（資料圖片）

王祖藍當年於演藝學院考獲戲劇學院一級榮譽藝術學士，主修表演，最近獲母校頒授榮譽院士，而他對對一班演藝師兄弟妹照顧有加，Winki更成為他力捧的對象，接連為節目《解構心機女》以及祖藍重點炮製的《好聲好戲》擔任主持，實行演戲與主持獲雙線發展。據悉，祖藍亦有意力邀好友梁嘉琪回巢，雖然嘉琪已重返有線娘家擔任節目主持，但祖藍希望可以斟她返無綫幫手。不過嘉琪回覆傳媒時就表示她於其他電視台有新節目，故暫時沒有打算返無綫。

香港演藝學院榮譽院士王祖藍先生。（官方圖片）

而有「演藝小王子」之稱的鄧智堅早前在無綫「超級綜藝隆重登場」記者會上被安排惡搞姜濤變「薑蓉」，隨後再聯同演藝師弟何遠東、吳佩隆、張翼東在《開心大綜藝》中扮演韓國人氣男團BTS，雖然兩次演出皆被網民劣評醜化人氣偶像，但已成功出位，其扮嘢能力令觀眾對他留下印象。幾位「學院派」藝人目前也成為了《開心大綜藝》以及《好聲好戲》的要員，曝光率明顯比以往大增。

祥仔同賴慰玲一齊做《好聲好氣》嘅主持。（梁碧玲攝）